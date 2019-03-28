Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью сайту Международного олимпийского комитета рассказала, что к следующему сезону планирует выучить четверные прыжки.
"В следующем сезоне я начну учить сложные четверные прыжки: четверные сальхов и тулуп. Я чувствую, как сложно будет соревноваться в следующем году. Моя цель сохранять спокойствие и делать свое тело более сильным. Я должна научиться исполнять сложные элементы на соревнованиях, а потом и на официальных стартах", - сказала Медведева.
Напомним, что на минувшем чемпионате мира по фигурному катанию, который про ходил в Японии, Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив россиянке Алине Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой.
"Этот чемпионат мира стал третьим в моей карьере и он существенно отличался от предыдущих. На этом чемпионате мира я сделала шаги вперёд. Не один и не два. Думаю, я пробежала небольшую дистанцию вперед", - заявила Медведева.
Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.