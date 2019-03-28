Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон

"В следующем сезоне я начну учить сложные четверные прыжки: четверные сальхов и тулуп. Я чувствую, как сложно будет соревноваться в следующем году. Моя цель сохранять спокойствие и делать свое тело более сильным. Я должна научиться исполнять сложные элементы на соревнованиях, а потом и на официальных стартах", - сказала Медведева.