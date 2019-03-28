Чт, 28.03.2019
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Видео: Радулов обыграл трёх соперников и забросил шайбу

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Александр Радулов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский хоккеист Александр Радулов забросил красивейшую шайбу, обыграв трёх соперников.

32-летний Радулов помог своей команде "Даллас Старз" одержать победу над "Калгари Флэймз" (2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

Российский хоккеист забросил шайбу в конце первого периода, реализовав численное преимущество "Далласа".

В этом сезоне Радулов провёл 65 матчей, забросил 25 шайб и сделал 39 результативных передач, заработав положительный коэффициент полезности "+21".

"Даллас" имеет в своём активе 86 очков и занимает 7-е место в Западной конференции, лидером которой является "Калгари Флэймз" - 101 очков.

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