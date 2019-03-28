Усик отказался от титула чемпиона и боя с Лебедевым

"Организация WBA обязала меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжёлую весовую категорию. По этой причине я не могу боксировать с Денисом и отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису - успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс - успехов. Боксируйте, завоёвывайте - всем добра!", - сказал Усик в видеообращении.