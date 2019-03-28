Усик отказался от титула чемпиона и боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от боя с Денисом Лебедевым и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом украинский спортсмен сообщил в своём Instagram.
"Организация WBA обязала меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжёлую весовую категорию. По этой причине я не могу боксировать с Денисом и отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису - успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс - успехов. Боксируйте, завоёвывайте - всем добра!", - сказал Усик в видеообращении.
О возможном поединке Усика и Лебедева было много разговоров и слухов, но в основном они шли с российской стороны.
В феврале появилась информация о том, что Усик собирается провести свой следующий бой против россиянина Александра Поветкина. Для этого украинцу, выступающему в первом тяжёлом весе (до 90,71 кг) необходимо подняться в супертяжёлый вес (свыше 91 кг). По информации ESPN бой может состоятся 18 мая в Чикаго.
39- летний Лебедев свой последний бой провёл в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном по очкам. После этого поединка россиянин бросил вызов именно Усику.
32-летний Усик в ноябре 2018 года одержал победу нокаутом над британцем Тони Беллью, защитив пояса WBC, WBO, IBF и WBA.