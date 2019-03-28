Кубок Гагарина: ЦСКА одолел СКА в первом матче финала Западной конференции
28 марта состоялся первый финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в которой ЦСКА обыграл СКА со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт в первом периоде после точного броска защитника гостей Динара Хафизуллина, но ещё до перерыва Александр Попов сумел восстановить равновесие.
На 28-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря шайбе Михаила Григоренко. Как оказалось позднее, этот гол стал победным для московской команды. Интересно, что СКА проигрывает ЦСКА уже 5 матчей подряд в текущем сезоне.
Расписание финальных матчей конференций:
- 29.03 Авангард - Салават Юлаев
- 30.03 ЦСКА - СКА
- 31.03 Авангард - Салават Юлаев
- 01.04 СКА - ЦСКА
- 02.04 Салават Юлаев - Авангард
- 03.04 СКА - ЦСКА
- 04.04 Салават Юлаев - Авангард