Кубок Гагарина: ЦСКА одолел СКА в первом матче финала Западной конференции

Счёт в матче был открыт в первом периоде после точного броска защитника гостей Динара Хафизуллина, но ещё до перерыва Александр Попов сумел восстановить равновесие.

На 28-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря шайбе Михаила Григоренко. Как оказалось позднее, этот гол стал победным для московской команды. Интересно, что СКА проигрывает ЦСКА уже 5 матчей подряд в текущем сезоне.