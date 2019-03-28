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Кубок Гагарина: ЦСКА одолел СКА в первом матче финала Западной конференции
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ЦСКА

ФОТО: Vladimir Fedorenko/Sputnik/Scanpix

28 марта состоялся первый финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в которой ЦСКА обыграл СКА со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт в первом периоде после точного броска защитника гостей Динара Хафизуллина, но ещё до перерыва Александр Попов сумел восстановить равновесие.

На 28-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря шайбе Михаила Григоренко. Как оказалось позднее, этот гол стал победным для московской команды. Интересно, что СКА проигрывает ЦСКА уже 5 матчей подряд в текущем сезоне.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 29.03 Авангард - Салават Юлаев
  • 30.03 ЦСКА - СКА
  • 31.03 Авангард - Салават Юлаев
  • 01.04 СКА - ЦСКА
  • 02.04 Салават Юлаев - Авангард
  • 03.04 СКА - ЦСКА
  • 04.04 Салават Юлаев - Авангард

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