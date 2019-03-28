Передача: Задержан полицейский высокого ранга

Бюро внутренней безопасности Госполиции задержало главу Бюро материально-технического и имущественного обеспечения Госполиции, свидетельствует имеющаяся в распоряжении передачи Panorāma LTV неофициальная информация.
По последним данным, Можейко на данный момент отстранен от должности.
Напомним, что ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что в ближайшее время станут заметны результаты борьбы с внутренней коррупцией - будут задержаны нечестные работники системы внутренних дел, чтобы максимально очистить ее.
🔴 @IeM_gov_lv Iekšējās drošības birojs aizturējis @Valsts_policija Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes biroja priekšnieku Armandu Možeiko. Šobrīd viņš no amata ir atstādināts, liecina LTV rīcībā esoša neoficiāla informācija. pic.twitter.com/ohanF3LjfG— LTV Panorama (@ltvpanorama) March 28, 2019