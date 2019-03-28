Чт, 28.03.2019
В осаде Славянск пробыл до 5 июля. В тот день казалось, что война на востоке Украины почти окончена, и никто даже представить не мог, что самый страшный ад впереди. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Передача: Задержан полицейский высокого ранга

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: LETA

Бюро внутренней безопасности Госполиции задержало главу Бюро материально-технического и имущественного обеспечения Госполиции, свидетельствует имеющаяся в распоряжении передачи Panorāma LTV неофициальная информация.

По последним данным, Можейко на данный момент отстранен от должности.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что в ближайшее время станут заметны результаты борьбы с внутренней коррупцией - будут задержаны нечестные работники системы внутренних дел, чтобы максимально очистить ее.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ