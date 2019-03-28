Триумф со слезами на глазах! Кому достались сразу три Премии в области моды?

Главным триумфатором премии стал бренд NOLО, который завоевал аж три (!) три призовые статуэтки.

В номинацию "Самый креативный модный показ" были выдвинуты шесть шоу, всколыхнувших латвийское модное пространство в 2018 году - дебютные показы Public Makes Image на вилле К. фон Стрицка и Noname Atelier в Академии наук, парад коллекций выпускников и студентов Латвийской художественной академии на пустующей ныне текстильной фабрике, демонстрация купальников SLOW Beachwear на фоне яхт на берегу Даугавы, масштабные показы коллекций успешных латвийских брендов Amoralle и NOLO. Победу одержал NOLO, достигший в деле организации незабываемых шоу больших высот - статуэтку принес "медицинский" показ, закрывавший осеннюю сессию 2018 года Рижкой недели моды.

Креативный директор Виктория Йониене принимала поздравления также за победы в номинациях "Самая инновационная коллекция" (на нее были выдвинуты также Talented и Katya Katya LONDON) и "Дизайнер года" (на этот титул также претендовали Агнесе Нарницка (One Wolf), Инесе Озола (Amoralle), Катя Шехурина (Katya Katya London) и Наталия Янсоне (Natalija Jansone).

"Для меня это невероятная честь!", - обратилась к публике расчувствовавшаяся до слез Виктория.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приз в главной номинации премии, чествующей лучшего дизайнера года, по традиции вручала Елена Страхова - глава Балтийской федерации моды. Она же поблагодарила и вручила специальный приз в еще одной категории - "За вклад в развитие Рижской недели моды". Статуэтка и слова благодарности были адресованы послу Италии Себастьяно Фульче.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В номинацию "Дебют года в области моды" были выдвинуты четыре бренда, уверенно заявивших о себе в 2018 году: Bergs Privé, Noname Atelier, Public Makes Imageи Pixie Won’t Play. Победителя провозгласила обладательница этого титула на прошлогодней церемонии - дизайнер моды Ивета Вецмане. Лучшим дебютантом признан бренд Pixie Won’t Play (дизайнер - Лига Банга), представивший свою первую большую коллекцию на осенней сессии Рижской недели моды.

В номинацию "Лучший цифровой маркетинг года" были выдвинуты три латвийские марки - уже широко известные NOLО и INCH2 и новичок Pixie Won’t Play. Победа досталась обувному бренду INCH2. Кстати, он второй год подряд награждается в этой номинации. С цифрами трудно поспорить, а у INCH2 армия из 318 тысяч подписчиков в Instagram и 465 тысяч фолловеров в Facebook. Их самый успешный пост в 2018 году с фотографией виниловых сандалий кремового оттенка удостоился 18 441 лайков.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Стиль гостей церемонии