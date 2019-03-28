Триумф со слезами на глазах! Кому достались сразу три Премии в области моды?
Как мы уже сообщали, 27 марта в гостинице Wellton Riverside SPA Hotel в Старой Риге состоялась церемония вручения Латвийской премия в области моды по итогам 2018 года. Чествование начинающих талантов и признанных профессионалов индустрии моды прошло во второй вечер Рижской недели моды, которая продлится до 30 марта.
Главным триумфатором премии стал бренд NOLО, который завоевал аж три (!) три призовые статуэтки.
В номинацию "Самый креативный модный показ" были выдвинуты шесть шоу, всколыхнувших латвийское модное пространство в 2018 году - дебютные показы Public Makes Image на вилле К. фон Стрицка и Noname Atelier в Академии наук, парад коллекций выпускников и студентов Латвийской художественной академии на пустующей ныне текстильной фабрике, демонстрация купальников SLOW Beachwear на фоне яхт на берегу Даугавы, масштабные показы коллекций успешных латвийских брендов Amoralle и NOLO. Победу одержал NOLO, достигший в деле организации незабываемых шоу больших высот - статуэтку принес "медицинский" показ, закрывавший осеннюю сессию 2018 года Рижкой недели моды.
Креативный директор Виктория Йониене принимала поздравления также за победы в номинациях "Самая инновационная коллекция" (на нее были выдвинуты также Talented и Katya Katya LONDON) и "Дизайнер года" (на этот титул также претендовали Агнесе Нарницка (One Wolf), Инесе Озола (Amoralle), Катя Шехурина (Katya Katya London) и Наталия Янсоне (Natalija Jansone).
"Для меня это невероятная честь!", - обратилась к публике расчувствовавшаяся до слез Виктория.
Приз в главной номинации премии, чествующей лучшего дизайнера года, по традиции вручала Елена Страхова - глава Балтийской федерации моды. Она же поблагодарила и вручила специальный приз в еще одной категории - "За вклад в развитие Рижской недели моды". Статуэтка и слова благодарности были адресованы послу Италии Себастьяно Фульче.
В номинацию "Дебют года в области моды" были выдвинуты четыре бренда, уверенно заявивших о себе в 2018 году: Bergs Privé, Noname Atelier, Public Makes Imageи Pixie Won’t Play. Победителя провозгласила обладательница этого титула на прошлогодней церемонии - дизайнер моды Ивета Вецмане. Лучшим дебютантом признан бренд Pixie Won’t Play (дизайнер - Лига Банга), представивший свою первую большую коллекцию на осенней сессии Рижской недели моды.
В номинацию "Лучший цифровой маркетинг года" были выдвинуты три латвийские марки - уже широко известные NOLО и INCH2 и новичок Pixie Won’t Play. Победа досталась обувному бренду INCH2. Кстати, он второй год подряд награждается в этой номинации. С цифрами трудно поспорить, а у INCH2 армия из 318 тысяч подписчиков в Instagram и 465 тысяч фолловеров в Facebook. Их самый успешный пост в 2018 году с фотографией виниловых сандалий кремового оттенка удостоился 18 441 лайков.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Стиль гостей церемонии
"Прорыв года в области моды" совершил латвийский бренд Ksenia Danilova - созданные художницей Ксенией Даниловой шляпы украсили в 2018 году обложки всех ведущих модных журналов Латвии, а ассортимент бренда заметно расширился - к шляпам добавились одежда, обувь и другие изделия. Ее конкурентами по номинации были: широко востребованная за рубежом марка детской одежды Aristocrat Kids (дизайнер Даце Звирбуле) и латвийский бренд сумок Vaskala (дизайнер Эрика Рудика).
Впервые в истории существования премии три бренда - Talented, NOLO и Katya Katya London были выдвинуты в номинации "Самое оригинальное мультимедийное сопровождение модного показа". Приз вручили дизайнеру бренда Talented Индре Комаровой, демонстрировавшей свою коллекцию без музыки - под чтение фронтовых писем о любви на латышском, русском, английском, немецком языках. В 2018 году, когда прошел этот показ, мир отмечал 100-летие со дня окончания Первой мировой войны. Индра Комарова выразила со сцены свою благодарность студентам программы Erasmus, которые помогли ей записать необычный и очень глубокий саундтрек.
За звание "Магазина с интересной концепцией, открывшийся в 2018 году" соревновались три новых модных рижских места - магазин детской моды Babama Kids с невероятным интерьером дизайнера Агнес Рудзите под бассейн (ул. Блауманя, 12), минималистический One Wolf Boutque (Старая Рига, ул. Лайпу, 2/4) и роскошный флагманский MCоuture Studio (ул. Стрелниеку, 2а). Лавры победителя достались хозяйке последнего - дизайнеру MCоuture Юлии Малаховой, а статуэтку ей вручила Грета Горючко - креативный директор магазина IMAGEHOUSE.
В номинации "Лучший рекламный имидж" конкурировали пять латвийских модных брендов: Talented, Katya Katya London, NOLO, Pixie Won’t Play и Natalija Jansone. Приз вручили Наталии Янсоне (автор снимка - фотограф Лена Неженцева).
Необычное разнообразие царило в номинациях "Лучший стайлинг года" и "Самая оригинальная обложка года" - помимо долговременного лауреата премии Pastaiga.ru в фавориты жюри вырвались два новичка - Honeymoon High и Veto. Статуэтку за лучший стайлинг вручили главному редактору Pastaiga.ru Елене Власовой, которая со сцены поблагодарила его авторов - фотографа Олега Зернова и стилиста Ольгу Колотову. Приз за лучшую обложку вышла получать главный редактор Honeymoon High Агния Григуле, портрет которой, кстати, и украшает вышедшее в декабре 2018 печатное издание. Авторы счастливой обложки - фотограф Daria Von Tri, стилист - сама Агния.
Еще одна новинка премии - номинация "Лучший журнальный дебют", в которую помимо Honeymoon High был выдвинут журнал Jezga. Победа досталась последнему - латвийскому альманаху о моде, культуре и искусстве.
"Топ-моделью года" признана Аманда Крузе из агентства Vacatio, конкурентками которой по номинации были Анния Катрина Стамуре (System Agency) и Паула Страуса-Ландыша (Meraki Nodels). В 2018 году Аманда была нарасхват у дизайнеров - участников Рижской недели моды и участвовала в рекордном количестве модных показов.
Призы победителям в этот вечер вручилитакже глава дизайнерского бюро H2E Ингуна Элере и председатель правления Союза дизайнеров Латвии Микс Петерсонс, глава ювелирного бренда Verba Анна Фаныгина и актриса и дизайнер бренда украшений Soulstones by Agnese Zeltina Агнесе Зелтиня, телеведущая Лелде Цериня, креативный директор бренда Public Makes Image Лиене Гринберга, глава бренда L’Occitane в Латвии Эвелина Кимене и другие.
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