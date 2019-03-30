"Солист - чертов дьявол! Гипнотизирует голосом и танцем Шивы". Внимание, Shortparis!

"Чота как-то слишком ох***но. Надо запретить", "Хочется стереть себе память, чтобы снова посмотреть этот шедевр", "Эта самая крутая непонятная дичь, что я видел - авангард в чистом виде!", "Вот, кто на самом деле уронит запад" - тысячи подобных комментариев оставляют люди, впервые увидевшие клипы Shortparis - возможно, самой дикой группы в России.
Те, кто следят за настоящей музыкой, знают об этой арт-панк группе не первый год. Возможно, еще с их нетривиального выступления в круглосуточном магазине в 2014 году, или, может, еще раньше.
Фронтмен группы Николай Комягин в недавнем интервью Youtube-каналу "ещёнепознер" на вопрос, сколько группе лет, ответил:
"К сожалению, вообще не первый год. Хотелось бы, чтобы мы были прошлогодние, молодые, подающие... Но нам много лет, скажем, мы с конца 2012-го года".
Отметим, что широко заговорили о Shortparis лишь недавно - после резонансного клипа на песню "Страшно", вышедшего в декабре 2018 года. Клип анонсировала "Медуза" словами:
"Новое видео Shortparis "Страшно" - злободневное эссе о страхе и свободе, которое одновременно отсылает к теракту в Беслане, массовому убийству в Керчи и подростковым протестам".
Как "Медузе" рассказали сами авторы, "клип, безусловно, пытается манифестировать состояние части нынешнего поколения. Он, конечно, провокационен и намекает на ряд социальных трагедий, почему-то не отрефлексированных до сих пор в нашей визуальной культуре.
По ходу вскрываются триггеры, болезненные ассоциации, общественные табу, страхи:
арабская вязь, пусть ею написано слово "Дружба" или "Любовь" неминуемо связывается с терроризмом, бритые головы — с неонацизмом, и так далее.
Но после этой игры смыслов в сухом остатке остается одно — состояние не артикулированной, но нарастающей тревоги, общей для всех".
Для тех, кто упустил и этот клип, группу в феврале этого года представил "Вечерний Ургант" на Первом канале. С тех пор о них по-настоящему заговорили все.
Журналист Николай Солодников в выпуске "ещёнепознер" никак не мог пройти мимо этого факта, прямо спросив Комягина, зачем они пошли к Урганту.
"Вы же не ходите туда, куда все ходят...У меня никак ваша музыка и то, что вы делаете, не ассоциируется с Первым каналом, даже с эфиром "Вечернего Урганта", потому что она против течения во всех отношениях", - призвал он к откровенной беседе.
Лидер Shortparis многозначительно заметил:
"В смысле зачем? Ну мы же пришли, как мы пришли, а не как все ходят к Урганту. Так и должно быть течение, чтобы быть против.
Надо войти в реку и быть против течения. Если ты стоишь на берегу, течения ты не чувствуешь. Идти вдоль берега в обратную сторону легко, а ты в самую воду влезь и иди там".
Солодников продолжил: "Сегодня там выступает Ани Лорак, завтра Пелагея, потом Леонид Агутин, потом вы...", на что Комягин развернуто объяснил:
"Да, была определенная обратная связь среди людей, слушающих нас, они как будто почувствовали предательство брата, видимо,
в нашем народе сидит это желание всему столичному, околокремлевскому нож в спину вставить, и хотя бы мы это сделали, а мы не сделали и такое разочарование. Не стали мы орудием в руках...
На мой взгляд, важно стать орудием ни в их руках, ни в других руках - наши творческие задачи реализовывались на этой площадке также, как они реализуются на других площадках. Если бы нас как-то цензуировали, рамировали - нас бы это напрягло...
Да и если бы нас рамировали, это же круто. Эти убогие условия телевизионных шоу стали основой для крутых музыкальных решений. Это же повод взять и показать fuck".
Комягин подчеркнул, что даже в "Вечернем Урганте" они остались собой:
"Обратите внимание, у нас уже есть большие концерты в Петербурге и Москве, мы принципиально не стали их анонсировать на "Вечернем Урганте", потому что мы посмотрели, как строятся ролики.
Любой начинается с того, что ближайший концерт артиста состоится в Петербурге и Москве, и любое художественное высказывание потом превращается в промо. Это просто дизайн к промо акции. Нам это было неинтересно.
Поэтому мы написали тот текст, который Иван произнес: "Мы едем в дважды орденоносный город Новокузнецк", при чем это событие, где я не знаю, соберется ли 100 человек вообще, но для нас это главный концерт года" [Новокузнецк - родной город для нескольких участников группы Shortparis].
Говоря о концертах, отметим, что Shortparis вот-вот приедет и в Ригу, а именно в четверг, 16 мая, группа выступит в клубе ONE ONE.
Как рассказывают очевидцы, Shortparis очень славится своими концертами, которые по мощи и воздействию на публику походят на шаманские ритуалы. Лишь некоторые из комментариев:
"Солист чертов дьявол! Гипнотизирует голосом и танцем Шивы. Что-то на грани! Агрессивная внешность и нежный и чувственный голос. Бешено резонирует все";
"Не думал,что в свои 36 дождусь наконец нечто стоящее в нашей музыке!!!";
"Так нельзя! Это тонкая абсурдность эстетики и нахальства, а я сидел и визуально наслаждался!!!";
"Про такую музыку хочется сказать "я хочу оглохнуть от неё". Как же это прекрасно";
"Был на прошлом вашем концерте в Риге. До сих пор культурный шок. Клипы и аудиозаписи не передают и половины той бешеной энергии, которой вы заряжаете публику на концертах".
Если каким-то чудом вы упустили интервью фронтмена Shortparis Николая Комягина на Youtube-канале "ещёнепознер", устраивайтесь поудобнее и смотрите его прямо сейчас! Это по-настоящему содержательная беседа с очень качественной кинокартинкой: