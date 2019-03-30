"Солист - чертов дьявол! Гипнотизирует голосом и танцем Шивы". Внимание, Shortparis!

На мой взгляд, важно стать орудием ни в их руках, ни в других руках - наши творческие задачи реализовывались на этой площадке также, как они реализуются на других площадках. Если бы нас как-то цензуировали, рамировали - нас бы это напрягло...

Да и если бы нас рамировали, это же круто. Эти убогие условия телевизионных шоу стали основой для крутых музыкальных решений. Это же повод взять и показать fuck".

Комягин подчеркнул, что даже в "Вечернем Урганте" они остались собой:

"Обратите внимание, у нас уже есть большие концерты в Петербурге и Москве, мы принципиально не стали их анонсировать на "Вечернем Урганте", потому что мы посмотрели, как строятся ролики.

Любой начинается с того, что ближайший концерт артиста состоится в Петербурге и Москве, и любое художественное высказывание потом превращается в промо. Это просто дизайн к промо акции. Нам это было неинтересно.

Поэтому мы написали тот текст, который Иван произнес: "Мы едем в дважды орденоносный город Новокузнецк", при чем это событие, где я не знаю, соберется ли 100 человек вообще, но для нас это главный концерт года" [Новокузнецк - родной город для нескольких участников группы Shortparis].

Говоря о концертах, отметим, что Shortparis вот-вот приедет и в Ригу, а именно в четверг, 16 мая, группа выступит в клубе ONE ONE.

Как рассказывают очевидцы, Shortparis очень славится своими концертами, которые по мощи и воздействию на публику походят на шаманские ритуалы. Лишь некоторые из комментариев:

"Солист чертов дьявол! Гипнотизирует голосом и танцем Шивы. Что-то на грани! Агрессивная внешность и нежный и чувственный голос. Бешено резонирует все";

"Не думал,что в свои 36 дождусь наконец нечто стоящее в нашей музыке!!!";

"Так нельзя! Это тонкая абсурдность эстетики и нахальства, а я сидел и визуально наслаждался!!!";

"Про такую музыку хочется сказать "я хочу оглохнуть от неё". Как же это прекрасно";

"Был на прошлом вашем концерте в Риге. До сих пор культурный шок. Клипы и аудиозаписи не передают и половины той бешеной энергии, которой вы заряжаете публику на концертах".