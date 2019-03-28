Чт, 28.03.2019
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Достал нож и потребовал деньги. Полиция задержала десять раз судимого грабителя

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/Facebook

13 марта этого года в 19 часов полиция получила вызов в один из магазинчиков микрорайона Ильгюциемс, где мужчина, пригрозив ножом продавщице, потребовал отдать деньги.

В тот же день мужчина зашел в магазин, подошел к продавщице, вытащил находившийся в кармане нож и потребовал отдать все деньги из кассы.

По счастливой случайности в тот момент в магазин зашел посетитель и злоумышленник, увидев его, испугался и убежал.

Стражи порядка начали поиск преступника. Его удалось идентифицировать по записям с камер видеонаблюдения - оказалось, что это уже ранее многократно попадавший в поле зрения полиции мужчина 1979 года рождения.

Он десять раз был судим за преступления имущественного характера, в том числе за ограбления.

26 марта подозреваемый был задержан. Начат уголовный процесс.

В четверг, 28 марта, суд применил к мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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