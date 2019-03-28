Достал нож и потребовал деньги. Полиция задержала десять раз судимого грабителя

В тот же день мужчина зашел в магазин, подошел к продавщице, вытащил находившийся в кармане нож и потребовал отдать все деньги из кассы.

По счастливой случайности в тот момент в магазин зашел посетитель и злоумышленник, увидев его, испугался и убежал.

Стражи порядка начали поиск преступника. Его удалось идентифицировать по записям с камер видеонаблюдения - оказалось, что это уже ранее многократно попадавший в поле зрения полиции мужчина 1979 года рождения.

Он десять раз был судим за преступления имущественного характера, в том числе за ограбления.

26 марта подозреваемый был задержан. Начат уголовный процесс.