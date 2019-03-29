Лаурис Дарзиньш: "Были мысли о завершении карьеры"

Из-за тяжёлой травмы колена, полученной два года назад, латвийский хоккеист Лаурис Дарзиньш подумывал о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен рассказал в интервью LTV.
Весной 2017 года Дарзиньш получил растяжение задней крестообразной связки колена. Это произошло незадолго до чемпионата мира. Полгода спустя хоккеист вернулся в состав рижского "Динамо" и сыграл 24 матча за сезон, забросив 5 шайб и сделав 13 результативных передач.
В интервью программе Hokeja laukums на телеканале LTV спортсмен признался, что реабилитация после травмы была очень сложным периодом в его жизни.
"Два года назад у меня была тяжёлая травма колена. Мне было 32 года. Многие в этом возрасте восприняли это как знак, что пора заканчивать карьеру. Конечно, у меня тоже были такие мысли", - признался Дарзиньш.
"В конце концов я всё-таки решил продолжить, потому что хоккей у меня в крови. Я обещал себе, что в будущем просто буду наслаждаться процессом. Буду играть до тех пор, пока смогу приносить пользу команде. С тех пор как я вернулся на лёд, я не пропустил ни одной игры и тренировки", - сказал хоккеист.
В минувшем сезоне Дарзиньш был капитаном рижского "Динамо" и стал самым результативным латвийским игроком в составе столичного клуба. Дарзиньш провёл 62 матча, в которых забил 18 голов и сделал 26 результативных передач.