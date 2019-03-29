Лаурис Дарзиньш: "Были мысли о завершении карьеры"

"Два года назад у меня была тяжёлая травма колена. Мне было 32 года. Многие в этом возрасте восприняли это как знак, что пора заканчивать карьеру. Конечно, у меня тоже были такие мысли", - признался Дарзиньш.

"В конце концов я всё-таки решил продолжить, потому что хоккей у меня в крови. Я обещал себе, что в будущем просто буду наслаждаться процессом. Буду играть до тех пор, пока смогу приносить пользу команде. С тех пор как я вернулся на лёд, я не пропустил ни одной игры и тренировки", - сказал хоккеист.