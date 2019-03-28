Министр: работу LIAA оценит специальная комиссия

В состав комиссии войдут и предприниматели, которым предстоит оценить, как работало LIAA и удалось ли ему достичь поставленных целей - содействовать развитию бизнеса и формировать имидж государства.

Он отметил, что все подведомственные Минэкономики учреждения будут оцениваться подобным образом, чтобы принять объективные решения о работе и достигнутых целях каждого из них.

Как сообщалось, полиция 19 марта задержала пять человек, подозреваемых в мошенничестве с целью получения средств из фондов ЕС и в возможной легализации средств на сумму 4 млн евро.