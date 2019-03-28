Чт, 28.03.2019
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Министр: работу LIAA оценит специальная комиссия

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Ральф Немиро

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В течение месяца планируется создать комиссию, задачей которой будет оценка работы Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), сообщил в четверг на общем собрании Латвийской торгово-промышленной палаты министр экономики Ральф Немиро.

В состав комиссии войдут и предприниматели, которым предстоит оценить, как работало LIAA и удалось ли ему достичь поставленных целей - содействовать развитию бизнеса и формировать имидж государства.

Он отметил, что все подведомственные Минэкономики учреждения будут оцениваться подобным образом, чтобы принять объективные решения о работе и достигнутых целях каждого из них.

Как сообщалось, полиция 19 марта задержала пять человек, подозреваемых в мошенничестве с целью получения средств из фондов ЕС и в возможной легализации средств на сумму 4 млн евро.

Немиро позже на Латвийском телевидении заявил, что к этому делу причастны сотрудники LIAA, против чего категорически выступил директор агентства Андрис Озолс, призвав министра отозвать свои заявления.

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