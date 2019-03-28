В Плявниеках объявленный в розыск мужчина прятался от полиции под кроватью

На месте событий звонивший рассказал, что в последние дни у соседей регулярно происходят громкие скандалы. В день вызова мужчина за стеной также громко ругался и толкал мебель, а его супруга в слезах выбежала их квартиры. Ссора какое-то время продолжалась в подъезде, после чего они вернулись домой.

После длительного стука к дверям квартиры подошла женщина, которая категорически отказалась впускать полицейских. У женщины спросили о состоянии ее здоровья, предложили вызвать медиков, а также поинтересовались, где находится агрессивный мужчина. Жительница утверждала, что после ссоры он ушел, а медицинская помощь ей не нужна. Рассказанное ею полицейских не убедило. Стражи порядка продолжили распросы и у них появились еще большие сомнения в безопасности женщины, поэтому они настойчиво потребовали открыть дверь.

Вскоре она все-таки согласилась впустить полицию. Телесных повреждений на ней видно не было, однако в одной из дверей квартиры было выбито стекло. Кроме того, на полу были заметны пятна крови.

Стражи порядка осмотрели квартиру и нашли под диваном супруга женщины. Мужчина вылез и сразу же стал кричать на полицейских, оскорбляя их. Кроме того, он категорически отказался назвать свои персональные данные или предоставить документы. Лицо проинформировали, что в случае скрывания личности его придется доставить в Госполицию, но он по-прежнему отказывался называть имя и фамилию.

Отказалась это делать и женщина, она ответила, пусть он все называет сам. Она по-прежнему отрицала, что мужчина применял по отношению к ней насилие. Мужчина также уверял, что не бил подругу, однако в порыве гнева выбил стекло межкомнатной двеери.

Во время задержания мужчина пассивно сопротивлялся, поэтому полицейским пришлось применить физическую силу и наручники. После того, как наручники защелкнулись, задержанный упал и остался лежать на полу. На место происшествия были вызваны сотрудники Службы неотложной помощи, однако при виде врачей мужчина вскочил на ноги и сказал, что ему стало лучше.

Мужчину доставили в Госполицию, а женщине повторно предложили отделить от нее обидчика, однако и в этот раз она отказалась.