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  • Новый вице-мэр Риги переймет у Ушакова права акционера всех муниципальных предприятий

Новый вице-мэр Риги переймет у Ушакова права акционера всех муниципальных предприятий

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Вадим Баранник

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Новый вице-мэр Риги переймет от нынешнего мэра Нила Ушакова права акционера всех муниципальных предприятий, свидетельствуют документы, приложенные к порядку рабочего заседания внеочередного заседания Рижской думы, сообщает агентство ЛЕТА.

В пятницу, 29 марта, в 10 утра созвано внеочередное заседание думы, на котором будет принято решение о назначении второго вице-мэра. Кроме того, на повестку дня поставлен вопрос о передаче прав принятия решений акционера заместителю председателя Рижской думы.

Решение предусматривает доверить заместителю ответственность за следующие предприятия: Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas 2.slimnīca и Rīgas veselības centrs.

Это означает, что заместитель будет отвечать за все предприятия, за которые до этого отвечал мэр Риги.

В данный момент единственный прозвучавший претендент на должность второго вице-мэра - это депутат Вадим Баранник.

Отметим, что в ведении вице-мэра Олега Бурова остаются акции Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas nami, Rīgas serviss, Getliņi EKO и Rīgas siltums.

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