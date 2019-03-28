Новый вице-мэр Риги переймет у Ушакова права акционера всех муниципальных предприятий

В пятницу, 29 марта, в 10 утра созвано внеочередное заседание думы, на котором будет принято решение о назначении второго вице-мэра. Кроме того, на повестку дня поставлен вопрос о передаче прав принятия решений акционера заместителю председателя Рижской думы.

Решение предусматривает доверить заместителю ответственность за следующие предприятия: Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas 2.slimnīca и Rīgas veselības centrs.

Это означает, что заместитель будет отвечать за все предприятия, за которые до этого отвечал мэр Риги.

В данный момент единственный прозвучавший претендент на должность второго вице-мэра - это депутат Вадим Баранник.