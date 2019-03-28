Жителям вернут переплаченных налогов на более чем 93 млн евро

К среде, 27 марта, в Службу госдоходов было подано 557 896 годовых декларация за 2018 год, сообщает агентство ЛЕТА.
При этом 513 546 деклараций СГД получила в электронном виде, а 44 350 - в бумажном форме.
В свою очередь в 498 652 декларациях или у 89,4% жителей образовалась переплата подоходного налога, которую нужно вернуть из госбюджета.
Общая сумма переплаченных налогов составляет 93,7 миллионов евро.
Налоговый долг образовался у 59 244 подавших декларации или у 10,6%. Общая сумма налогового долга составляет 6,65 миллиона евро.
Напомним, с 1 марта СГД начала принимать годовые декларации о доходах за 2018 год.