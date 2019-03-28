Спикер парламента Великобритании согласился на третье голосование по Brexit

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в четверг согласился на проведение третьего голосования по поводу соглашения о Brexit, достигнутого Терезой Мэй.
"Законопроект новый, он значительно отличается", - признал Беркоу.
Как известно, правительство планирует провести голосование уже в пятницу.
Ранее Беркоу указал, что правительство не может потребовать третьего голосования по уже дважды отклоненному соглашению, если в нем не будут сделаны значительные изменения.
Пятница, 29 марта, - это дата, в которую Великобритания изначально планировала выйти из Евроосюза.
На прошлой неделе на саммите лидеры ЕС согласились на продление Brexit, установив два срока.
Один из них - 22 мая - в этот день Великобритания может выйти из ЕС в случае, если на следующей неделе парламент Великобритании проголосует за соглашение о выходе.
В свою очередь в случае, если парламент не поддержит его, то будет предложен другой срок выхода - 12 апреля.