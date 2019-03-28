Чт, 28.03.2019
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Спикер парламента Великобритании согласился на третье голосование по Brexit

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Демонстрация противников Brexit в Лондоне

ФОТО: AFP/AP/REUTERS/EPA/Scanpix

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в четверг согласился на проведение третьего голосования по поводу соглашения о Brexit, достигнутого Терезой Мэй.

"Законопроект новый, он значительно отличается", - признал Беркоу.

Как известно, правительство планирует провести голосование уже в пятницу.

Ранее Беркоу указал, что правительство не может потребовать третьего голосования по уже дважды отклоненному соглашению, если в нем не будут сделаны значительные изменения.

Пятница, 29 марта, - это дата, в которую Великобритания изначально планировала выйти из Евроосюза.

На прошлой неделе на саммите лидеры ЕС согласились на продление Brexit, установив два срока.

Один из них - 22 мая - в этот день Великобритания может выйти из ЕС в случае, если на следующей неделе парламент Великобритании проголосует за соглашение о выходе.

В свою очередь в случае, если парламент не поддержит его, то будет предложен другой срок выхода - 12 апреля.

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