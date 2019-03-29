Янис Тимма: "Я еще могу попасть в НБА"

Две недели назад Тимма был арендован из греческого "Олимпиакоса" подмосковным клубом "Химки". Аренда рассчитана до конца этого сезона.

В своём первом матче за "Химки" Тимма заработал 17 очков и принёс команде победу над таллинским "Калев". В следующем матче латвийский баскетболист стал самым результативным в рядах "Химок" и принёс команде победу над "Астаной".

26-летний Тимма два года провёл в Европе, выступая за испанскую "Басконию" и греческий "Олимпиакос", но сейчас вновь решил вернуться в Россию. С 2015 по 2017 год баскетболист играл за санкт-петербургский "Зенит".

"Считаю, что Лига ВТБ за это время лишь укрепила свои позиции в рейтинге лучших баскетбольных чемпионатов мира", - сказал Тимма.

В прошлом году Тимма мог оказаться в НБА, но отказался от контракта с "Орландо", так как его не устроили предлагаемые условия в команде.

"Я не жалею о своих поступках по ходу карьеры. Это глупо жалеть о чем-то, все равно ничего не вернуть. Тем более, мне кажется, что двери в НБА для меня еще не закрыты", - заявил баскетболист.

Янис Тимма также заявил, что гордиться достижениями своих соотечественников, которые сейчас играют за океаном. На данный момент в НБА выступают четыре представителя Латвии - Родион Куруц, Кристап Порзиньгис и браться Бертансы.

"Это настоящее достижение! Так как любимой команды в НБА у меня нет, я в основном смотрю матчи с участием латвийских баскетболистов. У каждого из них своя история, за которой очень интересно следить".

В конце интервью Тимма сказал, что попытается привить любовь к баскетболу своему девятимесячному сыну. "Хочу доиграть до такого момента, чтобы он в осознанном возрасте смотрел, как я играю. Если он в итоге решит связать свою жизнь с баскетболом, то я однозначно помогу ему исполнить эту мечту".