Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Кулдигский участок Госполиции Рижского региона разыскивает без вести пропавшего Гиртса Лауву 1986 года рождения, который 25 марта этого года в 10 часов утра вышел из дома родственников в Скрундском крае и отправился в Скрунду. Нынешнее месторасположение мужчины неизвестно.