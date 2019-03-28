Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Кулдигский участок Госполиции Рижского региона разыскивает без вести пропавшего Гиртса Лауву 1986 года рождения, который 25 марта этого года в 10 часов утра вышел из дома родственников в Скрундском крае и отправился в Скрунду. Нынешнее месторасположение мужчины неизвестно.
Приметы: высокий, худощавый, короткие черные волосы.
был одет в темно-синие джинсы и куртку темного цвета с ярко-красным капюшоном.
Госполиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месторасположении мужчины, позвонив по номерам телефона 63374400 или 110.