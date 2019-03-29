Стиль гостей 3-го дня RFW: Затлерсы, Дубска, Барышников, шик и веселый эпатаж

В числе публики в этот день были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, "главная блондинка страны", бизнес-леди Марика Гедерте, телеведущая Ева Адамс, стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска, модель-андрогин и блогер Ярослав Барышников и многие другие известные в Латвии персоны, а также не очень известные, но по-своему (в прямом смысле!) стильные ценители моды.