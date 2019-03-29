Пт, 29.03.2019
Министерство здравоохранения прогнозирует, что в 2025-м году в Латвии будет не хватать 3000 медсестер и 1000 врачей, предоставляющих оплачиваемые государством медицинские услуги. Re:Baltica
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Стиль гостей 3-го дня RFW: Затлерсы, Дубска, Барышников, шик и веселый эпатаж
Кто попал в объектив нашего фотографа?

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RFW 3.dienas viesu stils

ФОТО: Jānis Škapars/TNET

Как мы уже сообщали, вчера в рамках программы Рижской недели моды в Radisson Blu Latvija Hotel состоялись показы коллекций осенне-зимнего сезона 2019/2020 Diana Arno (Эстония) и трех латвийскийх брендов - One Wolf, Iveta Vecmane и Anna Led.

В числе публики в этот день были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, "главная блондинка страны", бизнес-леди Марика Гедерте, телеведущая Ева Адамс, стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска, модель-андрогин и блогер Ярослав Барышников и многие другие известные в Латвии персоны, а также не очень известные, но по-своему (в прямом смысле!) стильные ценители моды.

Смотрите фото!

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