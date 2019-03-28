Евросоюз решил значительно ограничить выбросы СО2 автомобилями

Соглашение предусматривает до 2030 года снижение выбросов новых автомобилей на 37,5%.

Еврокомиссия предлагала снижение на 30%.

Правила также предусматривают до 2030 года на 31% снизить выбросы СО2 микроавтобусами.

"На переговорах Европарламент решительно выступал за сохранение существа предложения, чтобы обеспечить реальную пользу для здоровья и развитие инноваций. Мы достигнем цели, несмотря на возражение сферы автомобилестроения и отдельных стран-участниц", - сообщила докладчик Европарламента Мириам Далли.

Новые правила были утверждены 621 голосом против 63, 34 депутата воздержались. Теперь их еще должен официально утвердить Совет ЕС.

Переход к низкоуглеродной экономике - социальные последствия

Производители, чьи средние выбросы автомобилей превысят установленные лимиты, должны будут платить за избыточные выбросы.

До 2023 года Еврокомиссия должна будет оценить, использовать ли эти средства, чтобы финансировать честный переход на безвыбросную мобильность и поддержать улучшение навыков трудоустроенных в сфере людей.

Оценка полного цикла оборота

Новые правила предусматривают оценку на уровне ЕС выбросов автомобилей на протяжении всего "цикла жизни". Еврокомиссия до 2023 года должна оценить, не нужна ли для этого общая методология. В случае необходимости после этого нужно будет принять соответствующие правила.

Основная информация

Транспортная сфера - единственная в ЕС, в которой с 1990 году не было зафиксировано значительного снижения выбросов парниковых газов.