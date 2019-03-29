3-й день RFW: Life Is Life, милитари, наследие прошлого и комфортная элегантность

ONE WOLF

В коллекции AW19/20 "NORM" от латвийского бренда уличной одежды One Wolf отражено желание личности сломать существующие в обществе социальные нормы, сбросить "маску", соответствующую общепринятым стандартам.

Очень тонкая грань между "нормальным" и "ненормальным" выражается в контрасте моделей, силуэтов и в нетрадиционной комбинации классической и спортивной одежды.

Красочные принты с текстами из песни "Life Is Life" австрийской группы Opus выбраны для того, чтобы отразить непрерывное однообразие и повседневную рутину жизни и в то же время способность привнести в нее немного радости и цвета.

В коллекции преобладает монохромная цветовая палитра, а контраст денима с мягкими толстовками, шерстью и высокотехнологичными синтетическими материалами подчеркивает противоречие нормального/ненормального.

DIANA ARNO

На создание коллекции осеннне-зимней коллекции 2019/2020 дизайнера Диану Арно вдохновили утонченность и грация женских форм. В этом сезоне эстонский бренд отказался от использования натурального меха, заменив его искусственным, который смотрится не менее роскошно и выразительно.

В новой коллекции от DIANA ARNO романтические акценты гармонично сочетаются со смелыми формами, элементами стиля милитари и графичными принтами.

В моделях преобладают пастельные тона, дополненные дымчатыми оттенками синего и бордо.

IVETA VECMANE

Новая коллекция бренда под названием "Меланхолия III - Этнография" является продолжением двух предшествующих.

Стремясь подчеркнуть актуальность исторического наследия в современном мире, Ивета Вецмане сквозь призму своей осенне-зимней коллекции исследует богатство ушедших эпох

- латвийские этнографические народные костюмы и исторические методы их создания, а также принты, силуэты и цветовую палитру.

ANNA LED

Модели из новой коллекции ANNA LED женственны, элегантны и при этом комфортны и практичны:

это джемперы и платья из джерси на каждый день, а для особых случаев - бархатные наряды в стиле викторианской эпохи и смелые платья-комбинациии с накидкой.