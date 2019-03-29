3-й день RFW: Life Is Life, милитари, наследие прошлого и комфортная элегантность
В третий день 30-й Рижской недели моды в Radisson Blu Latvija Hotel прошли показы коллекций осенне-зимнего сезона 2019/2020 четырех модных брендов - эстонского Diana Arno и латвийскийх One Wolf, Iveta Vecmane и Anna Led. Оцените новинки с подиума!
ONE WOLF
В коллекции AW19/20 "NORM" от латвийского бренда уличной одежды One Wolf отражено желание личности сломать существующие в обществе социальные нормы, сбросить "маску", соответствующую общепринятым стандартам.
Очень тонкая грань между "нормальным" и "ненормальным" выражается в контрасте моделей, силуэтов и в нетрадиционной комбинации классической и спортивной одежды.
Красочные принты с текстами из песни "Life Is Life" австрийской группы Opus выбраны для того, чтобы отразить непрерывное однообразие и повседневную рутину жизни и в то же время способность привнести в нее немного радости и цвета.
В коллекции преобладает монохромная цветовая палитра, а контраст денима с мягкими толстовками, шерстью и высокотехнологичными синтетическими материалами подчеркивает противоречие нормального/ненормального.
DIANA ARNO
На создание коллекции осеннне-зимней коллекции 2019/2020 дизайнера Диану Арно вдохновили утонченность и грация женских форм. В этом сезоне эстонский бренд отказался от использования натурального меха, заменив его искусственным, который смотрится не менее роскошно и выразительно.
В новой коллекции от DIANA ARNO романтические акценты гармонично сочетаются со смелыми формами, элементами стиля милитари и графичными принтами.
В моделях преобладают пастельные тона, дополненные дымчатыми оттенками синего и бордо.
IVETA VECMANE
Новая коллекция бренда под названием "Меланхолия III - Этнография" является продолжением двух предшествующих.
Стремясь подчеркнуть актуальность исторического наследия в современном мире, Ивета Вецмане сквозь призму своей осенне-зимней коллекции исследует богатство ушедших эпох
- латвийские этнографические народные костюмы и исторические методы их создания, а также принты, силуэты и цветовую палитру.
ANNA LED
Модели из новой коллекции ANNA LED женственны, элегантны и при этом комфортны и практичны:
это джемперы и платья из джерси на каждый день, а для особых случаев - бархатные наряды в стиле викторианской эпохи и смелые платья-комбинациии с накидкой.
Для этой линейки характерны съемные меховые детали, пояса с вышитыми орнаментами, платья и плащи с шахматными фигурами-аппликациями.