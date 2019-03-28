Утвержден бюджет Рижской думы: таких больших расходов еще не было

Доходы города в этом году планируются в размере 972,64 миллионов евро, а дефицит бюджета - 110,07 миллионов или 11,4%, сообщает агентство ЛЕТА.

Заседание думы по принятию бюджета продолжалось десять часов. За бюджет проголосовали 33 коалиционных депутата, 24 депутата оппозиции были против.

Большую часть доходов - 583,7 миллиона евро - образуют выплаты жителями подоходного налога, а еще 110 миллионов евро - доходы от налога на недвижимость. 5,03 миллиона евро самоуправление планирует собрать с налога на азартные игры, а 924 007 евро - с уплаты налога на природные ресурсы. Еще 20,51 миллиона евро доходов самоуправления в этом году образуют неналоговые доходы, к примеру, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, денежные штрафы и т.д.

Бюджет департамента городского развития Рижской думы в этом году запланрован в размере 3,47 миллионов евро, а жилищного департамента - в размере 11,43 миллионов евро. Департамент собственности в этом году получит 30,67 миллионов евро, а департамент сообщения - 24,80 миллионов. Бюджет департамента благосостояния запланирован в размере 72 миллионов евро.

Одну из наибольших дотаций - 351,12 миллионов евро - получит департамент образования, культуры и спорта. 120 миллионов из них составит государственная дотация, которую, главным образом, потратят на выплату зарплат педагогов. 77,39 миллионов департамент потратит на обеспечение услуг дошкольного образования, 19,87 миллионов евро - на софинансирование частных детских садов, а еще 139 миллионов - на содержание начальных школ, дошкольных учреждений и средних школ.

Наибольший бюджет запланирован у финансового департамента - 549, 38 миллионов евро. Этот департамент отвечает, к примеру, за обеспечение дотаций Rīgas satiksme, обеспечение выплат в фонд выравнивания самоуправлений, софинансирование проектов фондов ЕС и другие работы. 76,38 миллионов департаменту на различные целы выделит государство, а оставшуюся часть составят доходы бюджетных учреждений и дотация от общего дохода Рижской думы.

Rīgas satiksme департамент в этом году обеспечит дотацию в размере 130 миллионов евро. Еще 8,18 миллионов предприятие получит от государства.

53,89 миллионов евро потратят на покрытие расходов на строительство Южного моста, 19,26 миллионов - на уплату процентов по кредитам и оплату услуг, а еще 86,90 миллионов заплатят в фонд выравнивания самоуправлений.

96,29 миллионов финансовый департамент планирует потратить на софинансирование проектов из фондов ЕС, а 64,17 миллионов - на реализацию программы инвестиций.

Дотации выделены и муниципальным предприятиям. К примеру, Рижский зоопарк в этом году получит 1,46 миллионов евро, портал Riga.lv - 1,77 миллионов, а Rīgas meži - 1,47 миллиона евро.

В свою очередь дотация агентства Rīgas gaisma составит 8,49 миллионов евро, Рижского строительного управления - 4,67 миллионов евро, Рижского агентства памятников - 526 324 евро, а Рижского архитекторского бюро - 403 331 евро.