В честь годовщины свадьбы Полина Диброва выложила фото с мужем из постели
28 марта известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров (59) и его супруга Полина (30) отметили 10-летие со дня свадьбы. По случаю юбилея Полина опубликовала в Instagram фото из постели со спящим мужем, что оценили далеко не все поклонники пары.
"Доброе утро, друзья. У нас сегодня ровно 10 лет!
Просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении. Даже не верится: треть своей жизни я с этим человеком. Я герой, влюбленный герой!
28 марта 2009 года мы стали мужем и женой в Тверском загсе Москвы", - так прокомментировала многодетная мама весьма интимномные кадры, на которых они с мужем запечатлены под одеялом в постели, причем Дмитрий еще спит.
Доброе утро друзья 🇮🇹🔥 ⠀ У нас сегодня ровно 10 лет 🥰 просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении 💫 ⠀ Даже не верится, треть своей жизни я с этим человеком 😀 Я герой 😂 влюблённый герой 🦸♀️ ❤️ 28 марта 2009 года мы стали мужем и женой в Тверском загсе Москвы 🔥
Поклонники известной пары принялись писать поздравления. Однако нашлись те, кто посчитал, что столь откровенные снимки не стоит выставлять на всеобщее обозрение - им место в семейном архиве, а не в соцсетях.
"Сейчас проснется и разведется! Или разрешает такие фотки?", "Зачем фото из постели? Это же интимная вещь", "Куда же такое?"
- возмущаются недоброжелатели. И все же позитивных отзывов гораздо больше. А вы что скажете?