В честь годовщины свадьбы Полина Диброва выложила фото с мужем из постели

Доброе утро друзья 🇮🇹🔥 ⠀ У нас сегодня ровно 10 лет 🥰 просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении 💫 ⠀ Даже не верится, треть своей жизни я с этим человеком 😀 Я герой 😂 влюблённый герой 🦸‍♀️ ❤️ 28 марта 2009 года мы стали мужем и женой в Тверском загсе Москвы 🔥

A post shared by POLINA DIBROVA (@polinadibrova) on Mar 28, 2019 at 1:37am PDT