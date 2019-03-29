В честь годовщины свадьбы Полина Диброва выложила фото с мужем из постели

"Доброе утро, друзья. У нас сегодня ровно 10 лет!

Просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении. Даже не верится: треть своей жизни я с этим человеком. Я герой, влюбленный герой!

28 марта 2009 года мы стали мужем и женой в Тверском загсе Москвы", - так прокомментировала многодетная мама весьма интимномные кадры, на которых они с мужем запечатлены под одеялом в постели, причем Дмитрий еще спит.

Поклонники известной пары принялись писать поздравления. Однако нашлись те, кто посчитал, что столь откровенные снимки не стоит выставлять на всеобщее обозрение - им место в семейном архиве, а не в соцсетях.

"Сейчас проснется и разведется! Или разрешает такие фотки?", "Зачем фото из постели? Это же интимная вещь", "Куда же такое?"