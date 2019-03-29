Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой супругой

Напомним, в конце 2018 года в прессе появились слухи о новом романе Александра Цекало, хотя на тот момент он, как все полагали, состоял в браке.

В январе этого года продюсер сообщил о своем разводе с сестрой популярной певицы Веры Брежневой Викторией Галушко, с которой прожил в браке 10 лет, и представил поклонникам новую избранницу - 27-летнюю красавицу-модель и актрису Дарину Эрвин (настоящая фамилия девушки - Сапарова).

В начале марта, по сообщениям российских СМИ, пара поженилась в США, а затем отправилась в небольшое свадебное путешествие, которое, судя по всему, уже завершено.

27 марта Цекало и Эрвин вместе появились на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это первый их официальный выход с того момента, как стало известно об их отношениях.