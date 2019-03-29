Без долгов и с накоплениями. Сколько задекларировал премьер Кариньш?

Из декларации премьера следует, что у него образовались безналичные накопления в размере 32 200 евро un 34 400 долларов в банке Swedbank, 13 700 долларов в банке PNC Bank, 34 100 долларов в компании США Charles Schwab, 32 000 долларов в американском банке Morgan Stanley, в свою очередь 54 600 евро накоплены в зарегистрированном в Бельгии банке KBC Bank.

Кариньш не декларировал долговые обязательства, размер которых превысил бы установленные Кабинетом министров 20 минимальных зарплат.

В то же время премьер в декларации отметил, что в его владении находится земля и здание в Риге, а в совместном владении - земля и здание в Айнажи.