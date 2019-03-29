Скоро выборы! Facebook ужесточает правила политической рекламы

Социальная сеть Facebook анонсировала ужесточение правил политической рекламы в преддверии майских выборов в Европарламент, со ссылкой на корпоративный блог компании пишет Deutsche Welle.
"Чтобы предупредить злоупотребления и вмешательство в выборы, всем рекламодателям из Евросоюза необходимо пройти процесс авторизации в их странах - только так они смогут запустить рекламу, связанную с выборами в Европарламент", - в четверг, 29 марта, сообщил менеджер соцсети Ричард Аллен.
Дополнительные проверки идентичности и местоположения рекламодателей должны, по словам Аллена, "стать барьером для тех, кто думает использовать рекламу для вмешательства в выборы из-за рубежа".
Подобные меры Facebook применил на прошедших недавно выборах в Канаде и Индонезии.
Полностью исключить манипуляции в Facebook не удастся
Между тем представитель Facebook признал, что эти меры будут недостаточны для полного искоренения манипулирующего контента.
"Мы противостоим умным, креативным и хорошо финансируемым противникам, которые меняют свою тактику, стоит нам заметить злоупотребления", - подчеркнул Аллен.
Facebook уже неоднократно анонсировал подготовительные меры к выборам в Европарламент.
В частности, во время выборов должен работать новый виртуальный ситуационный центр, куда будет стекаться информация о возможных нарушениях и фейках.
Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.