Скоро выборы! Facebook ужесточает правила политической рекламы

"Чтобы предупредить злоупотребления и вмешательство в выборы, всем рекламодателям из Евросоюза необходимо пройти процесс авторизации в их странах - только так они смогут запустить рекламу, связанную с выборами в Европарламент", - в четверг, 29 марта, сообщил менеджер соцсети Ричард Аллен.

Дополнительные проверки идентичности и местоположения рекламодателей должны, по словам Аллена, "стать барьером для тех, кто думает использовать рекламу для вмешательства в выборы из-за рубежа".

Подобные меры Facebook применил на прошедших недавно выборах в Канаде и Индонезии.

Полностью исключить манипуляции в Facebook не удастся

Между тем представитель Facebook признал, что эти меры будут недостаточны для полного искоренения манипулирующего контента.

"Мы противостоим умным, креативным и хорошо финансируемым противникам, которые меняют свою тактику, стоит нам заметить злоупотребления", - подчеркнул Аллен.

Facebook уже неоднократно анонсировал подготовительные меры к выборам в Европарламент.

В частности, во время выборов должен работать новый виртуальный ситуационный центр, куда будет стекаться информация о возможных нарушениях и фейках.