Официальная дата Brexit настала, но немедленный выход маловероятен

В пятницу британский парламент в третий раз проголосует по достигнутому премьер-министром Терезой Мэй соглашению с Брюсселем, которое дважды уже отклонил. Мэй пообещала уйти в отставку, как только будет достигнуто соглашение по Brexit.

Что произойдет после пятничного голосования? ЕС предложил Мэй два возможных срока отсрочки.

Если британский парламент примет предложенное Мэй соглашение по Brexit, то срок выхода будет продлен до 22 мая.

Если же парламент в третий раз отклонит соглашение, то Великобритании 12 апреля придется выйти без соглашения или просить еще одно продление Brexit.

Британский парламент отклонил все альтернативы соглашения по Brexit - всего таких было восемь.

Среди сценариев, по которым прошло голосование, был выход из ЕС без соглашения, сохранение места в таможенном союзе ЕС и на едином рынке, переговоры о более тесных экономических связях после Brexit, проведение референдума за любое соглашение по Brexit или отмена Brexit вовсе.

Наибольшая поддержка была у плана остаться в таможенном союзе с ЕС и после Brexit, но он был отклонен перевесом в восемь голосов - 727 голосами против 264.

Парламент планирует снизить количество сценариев и в понедельник провести следующий тур голосования, чтобы установить, какие идеи обладают наибольшей поддержкой депутатов и какие можно было бы направить вместо соглашения Мэй, если в пятницу оно не будет принято и в третий раз.

При этом правительство Великобритании отклонило петицию против выхода из ЕС, которую подписали почти шесть миллионов человек.

В 2016 году на референдуме по Brexit 51,9% избирателей проголосовали за выход из ЕС, тогда как 48,1% были против.