Опрос: больше всего на выборах в Европарламент жители готовы голосовать за Ушакова

"Результаты опроса сильно не удивляют. Узнаваемость персонажей - один из самых значительных факторов на таких выборах, на которых уже заранее можно прогнозировать относительно низкое участие. Результаты опроса ясно показывают, что только 25% уверенно утверждают, что пойдут на выборы в ЕП, а 43% отметили, что скорее всего пойдут, но это ситуация дежурного ответа, когда человек не очень заинтересован", - оценил глава Lartvijas fakti Айгар Фрейманис. 22% респондентов ответили, что в выборах участвовать не будут, а 10% отметили, что не знают.