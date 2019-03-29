Опрос: больше всего на выборах в Европарламент жители готовы голосовать за Ушакова

Мэр Риги Нил Ушаков, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и европарламентарий Сандра Калниете - лидеры в опросе о кандидатах, которым избиратели отдадут больше всего голосов на выборах в Европарламент, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Diena.
За Ушакова проголосовали бы 13% опрошенных, за Домбровскиса - 9%, за Калниете - 8% опрошенных. Далее с поддержкой 7% избирателей следует второй номер списка Союза "зеленых" и крестьян Раймонд Бергманис и лидер Нацобъединения, депутат Европарламента Роберт Зиле.
4% респондентов готовы отдать свой голос за первого номера "Для развития/За!" на выборах в ЕП Ивара Иябса, 3% - за лидера СЗК Дана Рейзниеце-Озола, 2% - за Байбу Рубесу.
"Результаты опроса сильно не удивляют. Узнаваемость персонажей - один из самых значительных факторов на таких выборах, на которых уже заранее можно прогнозировать относительно низкое участие. Результаты опроса ясно показывают, что только 25% уверенно утверждают, что пойдут на выборы в ЕП, а 43% отметили, что скорее всего пойдут, но это ситуация дежурного ответа, когда человек не очень заинтересован", - оценил глава Lartvijas fakti Айгар Фрейманис. 22% респондентов ответили, что в выборах участвовать не будут, а 10% отметили, что не знают.
Опрос выяснил и мнение избирателей, которые утверждали, что точно примут участие в выборах в Европарламент. В этом разрезе самые популярные - Домбровскис, Калниете, Ушаков, Зиле, Бергманис, Иябс, Рубеса и Рейзниеце-Озола.
Среди названных имен с меньшей поддержкой можно найти и таких кандидатов, как лидеров Русского союза Латвии Андрея Мамыкина и Татьяну Жданок, кандидата от Латвийского объединения регионов Эдварда Смилтенса, кандидатов Новой консервативной партии Андриса Кудорса и Гатиса Эглитиса.