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«Где сегодня обедаем?» – этот вопрос актуален каждый день для тех, кто работает вне дома и хотел бы порадовать желудок не только бутербродом. К сожалению, полноценный обед часто бывает не слишком дружелюбен для нашего кошелька, особенно в большом городе. И тем не менее, рижан этой весной ждет приятный сюрприз: в открывающемся 4 апреля торговом центре Akropole свои двери также распахнет ресторан популярной литовской сети Grill London, предлагающий качественную и вкусную еду по очень доступной цене.

В ожидании оценки латышей

Владельцы вступающей на латвийский рынок литовской сети ресторанов Grill London надеются, что соседям придется по душе еда, которую у них готовят, а также идея самостоятельно комплектовать блюда. В Литве это единственный ресторан, у которого каждый день выстраивается живая очередь, и это служит лучшим доказательством того, что соотношение цены и качества здесь вполне приемлемо для посетителей. Тем более, благодаря на редкость гибкому меню, блюдо для себя здесь найдет каждый посетитель, даже с самым разборчивым вкусом.

«Естественно, все мы – разные, и вкусы наши различаются. Формируя меню, мы подумали, что было бы здорово оставить клиенту гораздо больше свободы в выборе блюда. По отзывам мы видим, что людям это очень нравится - ведь каждый раз они могут выбирать свои любимые продукты, по-разному сочетая их между собой, – говорит один из руководителей ресторана Андрюс Баканас (Andrius Bakanas). – По этой причине в нашем ресторане вы можете каждый день заказывать все новые блюда, что особенно актуально для регулярно обедающих в ресторанах».

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Хотя на логотипе Grill London стейк весело скворчит на двухэтажном английском автобусе, реальность, конечно, не такова. Все виды барбекю здесь поджариваются на лучших в мире грилях Josper, которые еще называют «Феррари среди грилей», и которые обладают невероятными возможностями, позволяющими придавать блюдам неповторимый вкус.

«Новое оборудование – это гармоничное сочетание гриля и мангала в одном, в нем используется исключительно древесный уголь. В грилях достигается особенно высокая температура, что позволяет жарить и тушить, избегая пережаривания и сжигания пищи. Таким образом, время приготовления сокращается, а продукты отличаются невероятной текстурой и исключительной сочностью», – порадовался современному оборудованию, открывающему совершенно новые возможности приготовления пищи, глава ресторана.

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Еда и эмоции, или возможность выбрать блюдо по настроению

Меню этого ресторана сформировано таким образом, чтобы посетитель мог сам выбрать каждый ингредиент – как мясо и рыбу, так и гарнир, салат и соус. Таким образом, блюдо можно комплектовать самостоятельно – в зависимости от настроения, потребностей и индивидуального вкуса.

Хмурый день хочется разбавить специями? Острая курица или свинина ожидают вашего выбора. Все еще маловато огня? Соус с жгучим перцем позволит заново освежить вкус к жизни.

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto

Мечтаете уплести блюдо посерьезнее? Традиционный шашлык из свинины и ребрышки барбекю напомнят о замечательных летних пикниках, но точно не осядут тяжестью в желудке. Приготовленное мастерами жареное мясо не пропитывается гарью, как зачастую случается у любителей «погрилить». Вот почему во время еды вы будете ощущать изысканный вкус мяса, который не затмит едкий привкус дыма.

ФОТО: Publicitātes foto

А, может, вам хочется рыбы? Сом или лосось? Последний, к слову, поразит вас своей нежностью: приготовленный на гриле, он теряет свой специфический, острый, характерный для лосося, вкус, и доставит несказанное удовольствие вашим вкусовым рецепторам. Ну, а желающих полакомиться морепродуктами ждут нежно обжаренные креветки на шпажках.

ФОТО: Publicitātes foto

Соблюдаете диету? Курица и индейка – ломтиками или на шпажках – и насытит, и не навредит вашей талии. А главное – подарит чувство удовольствия от вкусной еды, что крайне важно, когда худеешь.

Те, кто хотел бы набраться сил, скорее всего, обратят внимание на блюда из говядины – от просто мяса на шпажке до стейка из вырезки или специального предложения для гурманов – антрекота 30-дневной выдержки.

Кстати, ко всем мясным блюдам вы сможете выбрать гарнир, салат и соус на собственное усмотрение. Особенно трудный выбор предстоит любителям картофеля, потому что предложенные в меню заманчиво подрумяненные крокеты, дольки, соломка и лодочки просто приковывают к себе внимание – их просто хочется есть глазами.

Шеф-повара ресторана уделяют особенное внимание тем, для кого самой лучшей едой являются бургеры. В объятиях душистой и румяной домашней сдобной булочки вы найдете все, что выберете сами – от говяжьего мяса, рваной свинины барбекю вплоть до сома или вегетарианской начинки, всего и не перечислишь! Не хотите булочку? Смело скажите об этом, и вам предложат «голый бургер» без лишних калорий.

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto

Не остались забытыми и вегетарианцы, которые в ресторане могут выбрать не только вегетарианский бургер: их ждет нежный стейк из козьего сыра и разные салаты. Ну, а любителей супов каждый день ждут новые предложения от шеф-повара.

ФОТО: Publicitātes foto

Отдельных слов похвалы заслуживают десерты, которые готовят в этом ресторане: воздушный творожный пирог и традиционный английский десерт – пирог Баноффи, или сочный шоколадный брауни, утопающий в облаке взбитых сливок. Такие идеально сбалансированные лакомства можно попробовать далеко не в каждом ресторане высшего уровня.

Большое значение для нашего настроения и самочувствия имеет не только вкус еды, но и ее подача, эстетический вид и обстановка, в которой вы едите. Время, проведенное в Grill London, позволит почувствовать, что здесь готовят с любовью, и для ресторана важен каждый клиент. Может быть, вы уже знаете, какое блюдо вам хотелось бы попробовать?