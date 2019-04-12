"Из киноэкспедиции можно привезти 4000 евро". Елена Пидяш о потенциале профессии "гример"

- Расскажи, гример - хлебное ремесло? Этим можно заработать?

- Если есть энтузиазм, талант, стремление - это очень высокооплачиваемая профессия. Если ты умеешь качественно это делать, конкуренция не такая большая, так как нет столько специалистов, - соответственно, ты можешь конкурировать.

Но скажу честно - многие гримеры ведут кочующий образ жизни. Например, я работала в России. Была киноэкспедиция - так ты можешь уехать на два месяца. Это, конечно, больше подходит для тех, у кого нет семьи, он свободен.

За киноэкспедицию в качестве гримера - не главного, но толкового - можно заработать тысячи четыре евро, и ты же их там не тратишь...

Конечно, если ты принеси-подай, ставка меньше, но если ты делаешь то, что другие не могут, то и ставка выше.

- Какое твое высшее достижение на данный момент?

- Конечно, это призовое место на World Bodypainting Festival (важнейшее событие в области боди-арта, на которое съезжаются художники-визажисты со всего мира. - Прим. ред.) в самой сложной и зрелищной номинации World Award Special Effects Bodypainting.

Но я горжусь не только призовым местом как таковым, но и тем, что это было действительно очень сложно. И получилось только с третьего раза, первые два не принесли такого успеха.

Для меня изначально всегда были важны конкурсы. Я постоянно везде участвовала, потому что это стимулирует к росту. На конкурсах ты делаешь не для себя - ты на выставке, ты не можешь себе позволить сделать плохо.

Любой конкурс - это шаг наверх, еще наверх, это развитие и рост для меня.

ФОТО: Из личного архива

Конкурсы, конечно, не про деньги. Призовые там небольшие - было что-то вроде тысячи евро за первое место. Даже такой приз - это просто окупить часть твоих расходов.

Но важно другое. Например, мне после победы в конкурсе предложили фильм - быть главным гримером. Должен был быть интересный фэнтези-фильм латвийский, там как раз нужна бы была пластика, но на каком-то этапе им зарубили финансирование, и проект заморозили.

Но все равно это шанс заявить о себе, и это открывает пути. Опять-таки, пожалуй, в Латвии возможностей не так много, и в этой профессии можно рассматривать другие страны. Например, я смотрю на Америку.

Для них очень важны такие моменты, обоснования. Америка предоставляет "визы таланта" - и такие достижения и проекты очень помогают в получения такой визы.

- Из этого можно сделать вывод, что ты на пути в Америку, это твоя профессиональная мечта?

- В принципе да, я хотела бы попробовать себя там. Может, это розовые очки, но я хочу попробовать. Да, это то, куда я иду - испытать свои силы в Голливуде.

- Сколько стоит "портфель" гримера, стартовый комплект для начала в профессии?