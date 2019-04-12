"С киноэкспедиции можно привезти 4000 евро". Елена Пидяш о потенциале профессии "гример"

В Латвии такие люди на вес золота. Из силикона и латекса они готовы неделями создавать нечто невообразимое, как например, маски для рекламы CSDD "Зомби снова за рулем". Речь идет о художниках по гриму, в Латвии их совсем немного.
С одним из них - Еленой Пидяш, мы и поговорили о закулисье профессии и о том, есть ли потенциал у гримеров в нашей стране.
Профессия "гример" звучит немного по-старинному и сходу ассоциируется с театром. Правильно ли так называть эту профессию сегодня, и что она из себя представляет в современных реалиях?
На самом деле это название существует до сих пор, оно актуально, но это не касается только театра, конечно. В кино это называется "художник по гриму".
Профессия востребована во многих отраслях - везде, где требуется человека либо как-то видоизменить, либо подправить, либо воссоздать эпоху.
Скажем, в моде тренды, условно, задает Париж и Милан. А в сфере грима? Где лучшие мастера? На кого стоит равняться?
Естественно, это Америка, Голливуд. Очень все развито и в Индии - Болливуде, но там со своей спецификой, со своим уклоном, танцами. Но, конечно, самые большие бюджеты в США.
Насколько эта профессия востребована сегодня? Где работают гримеры?
В принципе, гримеров условно можно разделить на три группы:
- мастера пластического грима - люди, которые непосредственно занимаются скульптурой и лепкой накладок, например, когда необходимо актера состарить лет на 60 - необходим серьезный временной прыжок, либо необходимо совсем переделать в монстра - вариантов масса.
- визажисты, которые по сути делают макияж, например, по временам, более простой;
- постижёры - те, кто шьют бороды, усы, парики. Это тоже немного другое направление.
К чему больше душа лежит, что лучше получается, в том направлении, как правило, художник и начинает больше двигаться.
Я для опыта все делала, но мне ближе именно пластика. Я люблю менять форму, трансформировать внешность.
Много ли мастеров в Латвии? Кто они?
Нет, конечно. Все познается в сравнении, у нас это не развито. Если сравнивать нас с другими странами, где кино чаще снимают, даже с той же соседней Москвой - то, конечно, там я могу сегодня приехать и в течение пары дней найти себе проект.
Пускай, я буду не главный гример, но там люди нужны все время. Я с этим сталкивалась, там такой конвейер идет.
В Латвии такого нет. Конечно, есть гримеры в театрах. Это люди на зарплатах, они там уже очень много лет, у них там свой ряд обязанностей, как раз им чаще надо с париками работать. Люди театра практически не работают с пластикой, это там не нужно и это бывает очень редко.
Например, когда ставили латвийский "Франкенштейн" - для него пластический грим делали мы, это был специальный заказ.
Где необходимы услуги гримера в Латвии? Расскажи о заказах!
По большому счету это, конечно, больше востребовано не в Латвии. В моем направлении работы мало - это не массовый продукт.
Конкретный пример из недавнего прошлого - это заказ для социальной рекламы CSDD "Не смотри в телефон, не будь зомби".
Это делала наша команда - мой учитель, который привел меня в мир грима - Роман Кабошко, я и еще пару человек ассистентов.
В моем понимании Роман - самый сильный гример в Латвии именно по пластике. Мы с Романом непосредственно лепили эту пластику, а группа приклеивала, раскрашивала - это уже другой процесс.
Бывают, конечно, и частные заказы - корпоративы, съемки, когда необходимо видоизмениться, превратиться в фантазийное существо - на самом деле все люди сходят с ума по-разному.
Как обстоят дела в киноиндустрии в Латвии?
Да, конечно, в Латвии происходят съемки, но чаще всего это не наши местные снимают, и они обычно приезжают со свои штатным гримером, либо обращаются к людям здесь, но это уже определенная группа людей, которая в этом много лет, и так просто "в систему" не попасть.
Как правило, к нам обращаются именно по пластике, которой никто по сути больше и не занимается, кроме Романа и меня как его ученика.
Расскажи про подготовку к рекламе CSDD с точки зрения гримера?
Сроки были маленькие на самом деле. К нам обратился режиссер за две или три недели до съемочного дня. Съемочный день был один. Я так боялась, что у них такие планы гигантские...
Лепили, конечно, заранее. Скульптура занимает всегда определенное количество дней - в зависимости от сложности и количества необходимых масок.
Ты не просто берешь кусок специального пластилина, тебе из него необходимо вылепить красивую маску - конечно, время требуется.
Когда это готово, еще есть пошаговый большой процесс заливки этой формы, чтобы маска была не пластилиновая, а либо из силикона, либо из латекса, либо из пенолатекса - в зависимости от своих нюансов.
Соответственно это трудоемкий, долгий процесс. Если нам звонят и говорят, нам завтра нужна маска - это физически невозможно сделать. Либо они у нас есть готовые, а если нет - на щелк она не появится.
Для рекламы CSDD мы специально лепили - сидели несколько дней, до недели. У нас было главных актеров - пять, и мы делали пять основных масок и десять еще была массовка зомби - там уже были накладки, которые у нас были готовы, мы их просто перезаливали. Всего было 15 масок.
Чтобы их слепить, отлить, раскрасить и подготовить к транспортировке, нам потребовались две недели. Плюс весь съемочный день мы были на площадке - клеили, делали, за всем следили.
Это был финансово выгодный проект?
Сумму назвать не могу, но мы остались довольны.
Согласно информации на домашней странице CSDD, тендер по реализации социальной кампании "Против использования мобильных устройств за рулем" выиграла компания Deep White. За разработку концепции, плакатов, девизов, видео и аудио клипов, а также их распространение в социальных сетях компания получила 58 950 евро, не включая НДС.
Расскажи, гример - хлебное ремесло? Этим можно заработать?
Если есть энтузиазм, талант, стремление - это очень высокооплачиваемая профессия. Если ты умеешь качественно это делать, конкуренция не такая большая, так как нет столько специалистов, соответственно ты можешь конкурировать.
Но скажу честно, многие гримеры ведут кочующий образ жизни. Например, я работала в России. Была киноэкспедиция - так ты можешь уехать на два месяца. Это, конечно, больше подходит для тех, у кого нет семьи, он свободен.
За киноэкспедицию в качестве гримера, не главного, но толкового, можно заработать тысячи четыре евро, и ты же их там не тратишь...
Конечно, если ты принеси - подай, ставка меньше, но если ты делаешь то, что другие не могут, то и ставка выше.
Какое твое высшее достижение на данный момент?
Конечно, это призовое место на World Bodypainting Festival (важнейшее событие в искусстве боди-арт, на которое съезжаются художники-визажисты со всего мира - прим.ред.) в самой сложной и зрелищной номинации World Award Special Effects Bodypainting.
Но я горжусь не только призовым местом как таковым, а тем, что это было действительно очень сложно. Это получилось только с третьего раза, первых два раза не принесли такого успеха.
Для меня изначально всегда были важны конкурсы. Я всегда везде участвовала, потому что это стимулирует к росту. На конкурсах ты делаешь не для себя - ты на выставке, ты не можешь себе позволить сделать плохо.
Любой конкурс - это шаг наверх, еще наверх, это развитие и рост для меня.
Конкурсы, конечно, не про деньги. Призовые там небольшие, было что-то вроде тысячи евро за первое место. Даже такой приз - это просто окупить часть твоих расходов.
Но важно другое. Например, мне после победы в конкурсе предложили фильм - быть главным гримером. Должен был быть интересный фэнтези фильм латвийский, там как раз нужна бы была пластика, но на каком-то этапе им зарубили финансирование и проект заморозили.
Но все равно - это возможность заявить о себе, и пути это открывает. Опять-таки, возможно, в Латвии возможностей не так много, и в этой профессии можно рассматривать другие страны.
Например, я смотрю на Америку. Для них очень важны такие моменты, обоснования. Америка предоставляет "визы таланта" - такие достижения и проекты очень помогают для получения такой визы.
Из этого можно сделать вывод, что ты на пути в Америку, в этом твоя профессиональная мечта?
В принципе да, я хотела бы попробовать себя там. Может, это розовые очки, но я хочу попробовать. Да, это то, куда я иду - попробовать свои силы в Голливуде.
Сколько стоит "портфель" гримера, стартовый комплект для начала в профессии?
Условно, себестоимость одной маски для клипа CSDD была от 500 до 1000 евро, это стоимость с 0 и до готовности. То есть, это снять слепок с актера, лепить, заливать - это длинный процесс. Любая маска будет колебаться в этих пределах.
Конечно, библиотека гримера со временем накапливается, в ней уже тысячи евро вложений, но стартовый комплект гримера на самом деле не так страшен по расходам - нет, это не безумные деньги. Для начала не надо это все.
Да, у Романа Кабошко есть своя студия, в которой есть практически все, но это же тоже за 15 лет накопилось.
Для старта много не надо - можно уложиться в 400-500 евро, чтобы ты мог что-то изготовить. Необходим гипс, силикон, инструменты, разделители, но на самом деле - если есть желание - то выкрутиться можно!
Говоря о желании, где в Латвии учатся на гримера?
Я сама училась частным образом - в Латвии на курсах, в России, в Америке, по кусочкам везде. У меня высшее образование в совершенно другой сфере.
В Латвии в университетах, к сожалению, нет таких программ. Есть, конечно, художники, но как профессия гример - нет.
Но есть и хорошая новость - сейчас свое перерождение переживает одна из первых школ стилистов в Латвии - основанная в 1992 году Международная школа стилистов Бируты Магеле.
В октябре 2018 года у школы сменился владелец, им стала настоящий профессионал и энтузиаст своего дела Кристина Михайлова. Сейчас в школе пересматриваются все программы - каждая из них теперь представлена на абсолютно новом уровне - в духе времени и современных тенденций со всего мира.
Поменялось и название на "Профессиональная школа стилистов". Мне выпала честь быть в ней одним из преподавателей непосредственно по программе "Гример". Будет и великолепный Роман Кабошко проводить мастер-классы периодически.
В группу планируется набрать до шести человек - потому что больше обучить тяжело. С нашей стороны нет никаких ограничений - это могут быть и действующие визажисты, и совсем далекие от этого люди.
Опыт в визаже может как помочь, так и наоборот сбивать, ведь мир макияжа и мир грима- это два полярных полюса. Когда мы делаем макияж, мы соблюдаем симметрию, чистоту - красивые переходы из цвета в цвет, важно, чтобы все было перфектное, а в гриме надо на 180 градусов наоборот - чтобы была натуральность, необходимо отходить от симметрии, от чистоты - это и не грязь, а скорее естественность.
Поэтому часто у визажистов шрам - очень аккуратный, по краю раскрашенный, выглядит как "переводка", неестественно, поэтому визажистам надо мозг менять в этом направлении - все же наоборот в гриме.
Что еще важно? Все материалы, необходимые для обучения, предоставят в школе - это стало возможным, благодаря сотрудничеству со студией спецэффектов FX Colex. Соответственно стоимость курса обусловлена тем, что не надо ничего покупать - просто прийти с тетрадкой и ручкой, и тебе предоставят все необходимое - все, что нужно, все будет - силиконы, латексы, разделители.
Учебная программа "Гример", у которой нет аналогов в Латвии!
Самая большая ценность этой программы - профессиональное образование и практический опыт. Успешно сдав государственный квалификационный экзамен, студенты получают удостоверение Министерства образования и науки об образовании 2-го уровня по профессии "Гример".
Также выпускникам предоставляется возможность получить сертификат International Education Society (IES). Школа аккредитована и включена в международный регистр школ, что раскрывает возможности после окончания попробовать себя за рубежом.
Помимо практикующих мастеров по гриму Елены Пидяш и Романа Кабошко, на курсе будут работать и другие лучшие специалисты в области.
Например, очень важная составляющая программы - блок визуального искусства. Рисование, цветовой анализ, композиция. Этот блок будет преподавать Лаймдота Стеке - выпускница Латвийской художественной академии, а также магистр Manchester School of Art Fine в Лондоне.
Программа: технология грима, технология работы парикмахера, декоративная косметика, рисование, визуальные элементы, история моды, психология общения, основы гигиены, предпринимательства, квалификационная практика.
Для поступления необходима копия о последнем полученном образовании, 2 фотографии 3×4 cm, справка от семейного врача, паспорт или ID-карта.
Как открыть в себе гримера? По каким признакам можно понять, что это твоя профессия?
Я не всегда была гримером. Я работала совершенно в другой сфере, в рекламе - сидела в офисе, искала клиентов, заключала договора. Но чувствовала, что мне чего-то не хватает. То есть все хорошо, но что-то не то.
Так сложилось, что кризис грянул, и все начало сыпаться, закрываться, в том числе и компания, в которой я работала. Я решила пойти учиться на визажиста. Мне с детства нравилось. Потом я помню, как мне на свадьбе сделали первый профессиональный макияж - и я подумала, это так круто, тоже хочу научиться так делать.
Тогда мне запало, что необходимо пойти обязательно научиться. И тут с кризисом все так и сложилось - появилось свободное пространство, и я пошла. Когда начала учиться, сразу почувствовала, что это круто, мне нравится, все получается. Сразу пошли конкурсы, и я увидела, как расту. Так и затянуло!
То есть получается, что я пришла в профессию уже зрелой, в 2009 году, 10 лет назад, и в корне поменяла жизнь.
До этого я и представить не могла, что я буду гример. Это как сейчас сказать, что я буду хирург, через 10 лет буду операцию на сердце проводить. Ну нет, конечно, это невозможно было даже представить, а потом жизнь преподнесла такие сюрпризы.
Это завораживает! Спасибо за беседу!
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Больше всего я люблю создавать фантазийных существ. Почему? Да вот фиг его знает😄 но это то, что нравится делать мне больше всего! Когда нет рамок - как должно быть, а как нет. Нет ограничений. Главное соблюдать гармонию и баланс в образе, тогда он оживает и цепляет. А что вдохновляет в работе вас?