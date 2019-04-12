"С киноэкспедиции можно привезти 4000 евро". Елена Пидяш о потенциале профессии "гример"

Расскажи, гример - хлебное ремесло? Этим можно заработать?

Если есть энтузиазм, талант, стремление - это очень высокооплачиваемая профессия. Если ты умеешь качественно это делать, конкуренция не такая большая, так как нет столько специалистов, соответственно ты можешь конкурировать.

Но скажу честно, многие гримеры ведут кочующий образ жизни. Например, я работала в России. Была киноэкспедиция - так ты можешь уехать на два месяца. Это, конечно, больше подходит для тех, у кого нет семьи, он свободен.

За киноэкспедицию в качестве гримера, не главного, но толкового, можно заработать тысячи четыре евро, и ты же их там не тратишь...

Конечно, если ты принеси - подай, ставка меньше, но если ты делаешь то, что другие не могут, то и ставка выше.

Какое твое высшее достижение на данный момент?

Конечно, это призовое место на World Bodypainting Festival (важнейшее событие в искусстве боди-арт, на которое съезжаются художники-визажисты со всего мира - прим.ред.) в самой сложной и зрелищной номинации World Award Special Effects Bodypainting.

Но я горжусь не только призовым местом как таковым, а тем, что это было действительно очень сложно. Это получилось только с третьего раза, первых два раза не принесли такого успеха.

Для меня изначально всегда были важны конкурсы. Я всегда везде участвовала, потому что это стимулирует к росту. На конкурсах ты делаешь не для себя - ты на выставке, ты не можешь себе позволить сделать плохо.

Любой конкурс - это шаг наверх, еще наверх, это развитие и рост для меня.

ФОТО: Из личного архива

Конкурсы, конечно, не про деньги. Призовые там небольшие, было что-то вроде тысячи евро за первое место. Даже такой приз - это просто окупить часть твоих расходов.

Но важно другое. Например, мне после победы в конкурсе предложили фильм - быть главным гримером. Должен был быть интересный фэнтези фильм латвийский, там как раз нужна бы была пластика, но на каком-то этапе им зарубили финансирование и проект заморозили.

Но все равно - это возможность заявить о себе, и пути это открывает. Опять-таки, возможно, в Латвии возможностей не так много, и в этой профессии можно рассматривать другие страны.

Например, я смотрю на Америку. Для них очень важны такие моменты, обоснования. Америка предоставляет "визы таланта" - такие достижения и проекты очень помогают для получения такой визы.

Из этого можно сделать вывод, что ты на пути в Америку, в этом твоя профессиональная мечта?

В принципе да, я хотела бы попробовать себя там. Может, это розовые очки, но я хочу попробовать. Да, это то, куда я иду - попробовать свои силы в Голливуде.

Сколько стоит "портфель" гримера, стартовый комплект для начала в профессии?