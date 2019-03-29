Лидер по числу пострадавших в авариях - Рижский регион

В четверг в дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять человек, большинство получили травмы в результате аварий в Рижском регионе, сообщает Госполиция.
За сутки в Рижском регионе произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек, в том числе один велосипедист и один пешеход.
В Латгале зарегистрировано 15 аварий, в авариях пострадали два человека, в том числе пешеход.
В Курземе произошло 14 аварий, в Видземе - семь, в Земгале - шесть. Пострадавших в них не было.
За превышение разрешенной скорости движения в четверг были оштрафованы 248 водителей, в состоянии опьянения за рулем задержаны два водителя.
В целом за прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 684 протокола.