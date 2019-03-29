Лидер по числу пострадавших в авариях - Рижский регион

За сутки в Рижском регионе произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек, в том числе один велосипедист и один пешеход.

В Латгале зарегистрировано 15 аварий, в авариях пострадали два человека, в том числе пешеход.

В Курземе произошло 14 аварий, в Видземе - семь, в Земгале - шесть. Пострадавших в них не было.

За превышение разрешенной скорости движения в четверг были оштрафованы 248 водителей, в состоянии опьянения за рулем задержаны два водителя.