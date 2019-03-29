По просьбе оппозиции Министерство охраны среды даст оценку ситуации в Вентспилсской думе

Письмо оппозиционных депутатов получено, и оно весьма тревожное, отметила она. В письме перечислено много нарушений, но мало фактов, добавила Варпиня.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце поручил госсекретарю министерства представить всеобъемлющий обобщающий доклад о коммуникации с Вентспилсской думой нынешнего созыва и оценку выполнения упомянутых в письме судебных решений, а также доложить о соответствии деятельности Вентспилсской думы закрепленным в Конституции Латвии и законах принципам правового и демократического госуправления.

Как сообщалось, Оппозиционные депутаты Вентспилсской думы обратились к премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой "дать оценку длительным противоправным действиям и нарушениям думы и предпринять предусмотренные законом меры для роспуска нынешнего состава думы", сообщил агентству LETA депутат Айвис Ландманис.

Заявление депутатов Вентспилсской думы Ландманиса (ЛОР), Гирта Валдиса Кристовскиса ("Единство"), Ивара Ландманиса (ЛОР) и Даце Корны ("Единство") адресовано Кариньшу, министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце, министру юстиции Янису Бордансу и министру сообщения Талису Линкайтсу.

Оппозиционные депутаты считают, что деятельность Вентспилсской думы не отвечает провозглашенным Конституцией и законами Латвии принципам и порядку правового и демократического госуправления, в результате чего в самоуправлении годами царит авторитарный стиль руководства, осуществляемый нелегитимным руководителем самоуправления Айваром Лембергсом.