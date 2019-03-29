Сын Киркорова поступил в футбольную академию "Барселоны"

"Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!" - написал певец.

Instagram-аккаунт академии "Барселоны" также поделился новостью о том, что сын Киркорова вступил в их ряды. "Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин - сын Филиппа Киркорова. Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и скромность".