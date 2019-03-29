Сын Киркорова поступил в футбольную академию "Барселоны"

Сын российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова Мартин будет обучаться в академии испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом певец сообщил в своей социальной сети Instagram.
Отличная новость❗️ Мартин @martinkirkorov поступил в BARÇA Academy ⚽️! И теперь мы начинающие футболисты! А 31 марта в #барсамосква пройдёт большой просмотр юных футболистов от 8 до 14 лет. Самые лучшие получат гранты на бесплатное обучение в BARÇA Academy Moscow на футбольной базе «Варшавка». Не упустите уникальный шанс поступить в самый легендарный клуб Мира! Подробнее в профиле @barcaacademymosc #Repost @barcaacademymosc with @make_repost ・・・ Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин - сын @fkirkorov Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: #целеустремленность #амбиции #уважение #стойкость #дисциплинированность #сплоченность и #скромность _______________________ #barcaacademy #barçaacademy #футбол #дети #москва #барселона #барса #школафутбола #детишки #детииграют #детскийфутбол #детскаяшколафутбола #детифутбол #просмотрфутболистов
"Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!" - написал певец.
Instagram-аккаунт академии "Барселоны" также поделился новостью о том, что сын Киркорова вступил в их ряды. "Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин - сын Филиппа Киркорова. Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и скромность".
Кстати, в спортивной академии "Барселоны" сын Киркорова будет тренироваться с сыном телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина.
Всем доброе утро ! Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я рассказывала, что Арсений занимается футболом в Barca Academy. ⚽ так вот 31 Марта @barcaacademymosc открывает новую базу «Варшавка» и объявляет конкурс #играйвбарсе на получение гранта от Академии, который могут выиграть дети в возрасте от 8 до 14 лет - у каждого есть возможность попасть в Barca Academy бесплатно или выиграть другие призы. Участвуйте, и будем болеть вместе за наших мальчишек! Все подробности в аккаунте Академии. #мойсын # футбол #barcaacademy
Напомним, что у музыканта двое детей от суррогатной матери: Мартин и 7-летняя Алла-Виктория.