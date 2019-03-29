Полиция продолжает масштабные поиски возможно вооруженного мужчины

Розыскные мероприятия продолжаются и не остановились, однако представитель полиции Гита Гжибовска не уточнила, в каком регионе поиски ведутся особо активно.

Также полиция не уточняет, сколько стражей порядка или единиц техники вовлечены в мероприятия.

Напомним, в среду и в ночь на четверг в волости Кубулу Балвского края прошли масштабные мероприятия по поиску мужчины, в которых принимал участие и вертолет.

Марис Звиргздиньш 1984 года рождения подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Портал латгальской газеты Vaduguns пишет, что Звиргздиньш, возможно, совершил убийство. В распоряжении редакции есть и информация, что родной язык мужчины - литовский, но он также знает русский, латышский и цыганский языки.

Приметы мужчины: рост 1,65-1,70 м, спортивного телосложения, темные волосы, карие глаза. Может носить очки.

Пока мужчина не найден, полиция призывает жителей быть осторожными - не брать подозрительных пассажиров, путешествующих "автостопом" и не заниматься розыском самим.

Кроме того, призывает владельцев огородов и дач в Балви и окрестностях обратить внимание, не найдены ли на территории чужие вещи и подозрительные предметы, которые свидетельствуют, что здесь находился чужой человек. В этом случае также нужно проинформировать полицию.