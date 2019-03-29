Задержана авансовая дотация Рижской думе в размере 2,2 млн евро

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш на заседании призвал Совет по общественному транспорту на месяц задержать эту дотацию, чтобы убедиться в ее целевом использовании.

Раньше уже бывали случаи, когда задерживались дотации какому-то перевозчику или городу, отметил он. "Такая практика продолжится, если у нас возникнут подозрения. Это не является сознательными действиями против Риги. Это наша обязанность - убедиться, что средства идут на правильные цели", - пояснил он.

Автотранспортная дирекция получает информацию от Рижской думы и муниципального Rīgas satiksme.

"Мы получили еще не всю, но большую часть информации и изучаем ее, так как есть резкие отличия в данных о количестве перевезенных лиц с инвалидностью. Rīgas mikroautobusu satiksme перевезло 14% инвалидов, Rīgas satiksme - 4%, а региональные перевозчики - 8%", - пояснил Годиньш, отметив, что в Rīgas mikroautobusu satiksme 22%, а в транспортных средствах Rīgas satiksme - 9% лиц с инвалидностью получили билеты у водителя.

Автотранспортная дирекция оценивает также все уникальные валидации э-талонов и, обобщив эти данные, заключила, что некоторые лица с инвалидностью валидировали э-талоны по 250-300 раз в месяц. "Возникает вопрос, возможно ли такое", - сказал Годиньш.

Автотранспортная дирекция запросила информацию о лицах, пользующихся рижским общественным транспортом со скидками, и участвовала вместе с контролерами общественного транспорта в проверках маршрутов, по которым, по статистике, перемещается больше всего лиц с инвалидностью.

Были получены данные 47 проверок, и лица с инвалидностью были выявлены только на 16 маршрутах.

Временный член правления Rīgas satiksme Янис Мейранс сказал, что предприятие проанализировало ситуацию, и ему непонятно, почему планируется задержать дотацию.

Мэр Риги Нил Ушаков сказал журналистам, что не может комментировать решение задержать дотацию.

Правление Rīgas satiksme известило мэра Риги о том, что бывают случаи, когда лица с инвалидностью и другие пассажиры, пользующиеся бесплатными билетами, ездят в общественном транспорте очень много раз в день. Ушаков считает, что одним из объяснений может быть то, что эти люди работают курьерами. Возможно также, что через киоски продаются поддельные проездные билеты - такой случай был несколько лет назад.