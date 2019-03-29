Задержана авансовая дотация Рижской думе в размере 2,2 млн евро

Совет по общественному транспорту в пятницу решил задержать авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро на перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале 2019 года, узнало агентство ЛЕTA на заседании совета.
Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш на заседании призвал Совет по общественному транспорту на месяц задержать эту дотацию, чтобы убедиться в ее целевом использовании.
Раньше уже бывали случаи, когда задерживались дотации какому-то перевозчику или городу, отметил он. "Такая практика продолжится, если у нас возникнут подозрения. Это не является сознательными действиями против Риги. Это наша обязанность - убедиться, что средства идут на правильные цели", - пояснил он.
Автотранспортная дирекция получает информацию от Рижской думы и муниципального Rīgas satiksme.
"Мы получили еще не всю, но большую часть информации и изучаем ее, так как есть резкие отличия в данных о количестве перевезенных лиц с инвалидностью. Rīgas mikroautobusu satiksme перевезло 14% инвалидов, Rīgas satiksme - 4%, а региональные перевозчики - 8%", - пояснил Годиньш, отметив, что в Rīgas mikroautobusu satiksme 22%, а в транспортных средствах Rīgas satiksme - 9% лиц с инвалидностью получили билеты у водителя.
Автотранспортная дирекция оценивает также все уникальные валидации э-талонов и, обобщив эти данные, заключила, что некоторые лица с инвалидностью валидировали э-талоны по 250-300 раз в месяц. "Возникает вопрос, возможно ли такое", - сказал Годиньш.
Автотранспортная дирекция запросила информацию о лицах, пользующихся рижским общественным транспортом со скидками, и участвовала вместе с контролерами общественного транспорта в проверках маршрутов, по которым, по статистике, перемещается больше всего лиц с инвалидностью.
Были получены данные 47 проверок, и лица с инвалидностью были выявлены только на 16 маршрутах.
Временный член правления Rīgas satiksme Янис Мейранс сказал, что предприятие проанализировало ситуацию, и ему непонятно, почему планируется задержать дотацию.
Мэр Риги Нил Ушаков сказал журналистам, что не может комментировать решение задержать дотацию.
Правление Rīgas satiksme известило мэра Риги о том, что бывают случаи, когда лица с инвалидностью и другие пассажиры, пользующиеся бесплатными билетами, ездят в общественном транспорте очень много раз в день. Ушаков считает, что одним из объяснений может быть то, что эти люди работают курьерами. Возможно также, что через киоски продаются поддельные проездные билеты - такой случай был несколько лет назад.
"Тут определенно есть работа для Госполиции", - добавил Ушаков.