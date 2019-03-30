Кубок Гагарина: "Авангард" вышел вперёд в финале Востока

Омский "Авангард" одержал победу в первом матче финальной серии против "Салавата Юлаева". Матч закончился со счётом 4:3 ОТ.

Подопечные Боба Хартли вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Тейлора Бека. В начале второй 20-минутки Захар Арзамасцев восстановил равновесие в матче, а затем хозяев вывел вперёд Вилле Покки. Перед перерывом Пётр Хохряков вновь сравнял счёт.

В третьем периоде команды обменялись голами, авторами которых стали Йоонас Кемппайнен и Виктор Стольберг. Судьба матча решилась в овертайме, когда победный гол "Авангарда" провёл Сергей Шумаков. Следующий матч серии состоится 31 марта в Балашихе.

"В таких играх порой даже бывает грустно, что кому-то приходится терпеть поражение. Эту игру можно назвать лучшим матчем, который лично я видел в КХЛ в этом сезоне. Между победой и поражением очень тонкая черта, нюансы имеют значение. Отличное противостояние двух сильных команд, нам предстоит интересная серия", - приводит слова Боба Хартли "Чемпионат".