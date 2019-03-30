Кубок Гагарина: "Авангард" вышел вперёд в финале Востока
29 марта состоялся первый финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в которой "Авангард" Боба Хартли одержал победу над "Салаватом Юлаевым".
Омский "Авангард" одержал победу в первом матче финальной серии против "Салавата Юлаева". Матч закончился со счётом 4:3 ОТ.
Подопечные Боба Хартли вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Тейлора Бека. В начале второй 20-минутки Захар Арзамасцев восстановил равновесие в матче, а затем хозяев вывел вперёд Вилле Покки. Перед перерывом Пётр Хохряков вновь сравнял счёт.
В третьем периоде команды обменялись голами, авторами которых стали Йоонас Кемппайнен и Виктор Стольберг. Судьба матча решилась в овертайме, когда победный гол "Авангарда" провёл Сергей Шумаков. Следующий матч серии состоится 31 марта в Балашихе.
"В таких играх порой даже бывает грустно, что кому-то приходится терпеть поражение. Эту игру можно назвать лучшим матчем, который лично я видел в КХЛ в этом сезоне. Между победой и поражением очень тонкая черта, нюансы имеют значение. Отличное противостояние двух сильных команд, нам предстоит интересная серия", - приводит слова Боба Хартли "Чемпионат".
Расписание финальных матчей конференций:
- 30.03 ЦСКА - СКА
- 31.03 Авангард - Салават Юлаев
- 01.04 СКА - ЦСКА
- 02.04 Салават Юлаев - Авангард
- 03.04 СКА - ЦСКА
- 04.04 Салават Юлаев - Авангард