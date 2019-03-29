Пт, 29.03.2019
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"Байкеры Путина" начали действовать в Финляндии

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Байкеры Путина "Ночные волки"

ФОТО: AP/Scanpix

Названный "Байкерами Путина" мотоклуб "Ночные волки", включенный в санкционные списки США, открыл свой первый клуб в Финляндии, сообщает YLE. Полиция Финляндии подтвердила что новый клуб открыт в Форсе.

Название финского клуба - "Российские мотоциклисты International" или РМИ. В него вступили примерно 10 человек.

Руководит РМИ финн, который в январе прошлого года получил от главы московских "Ночных волков" Александра Залдостанова пояс с названием мотобанды. Такой же пояс получил еще минимум один гражданин Финляндии, сообщает газета Iltalehti.

"Ночные ангелы Путина" в последнее время активно распространяются в сторону запада. В Словакии был открыт европейский штаб "Ночных волков", сообщает ВВС.

Байкеры попали под санкции США за участие в украинском конфликте. Финансовый департамент США указывает, что участники мотоклуба участвовали в преступлениях против властей Украины. Они обвиняются в таких деяниях как похищение украинских солдат и вербовка людей для участия в войне в Восточной Украине.

Созданный в 80-е года клуб широкую известность получил в 2011 году, когда ехал в одной мотоколонне с президентом России Владимиром Путиным.

В 2015 году "Ночные волки" попали в скандал, когда решили проехать через Европу и отпраздновать в Берлине 9 мая.

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