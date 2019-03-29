"Байкеры Путина" начали действовать в Финляндии

Название финского клуба - "Российские мотоциклисты International" или РМИ. В него вступили примерно 10 человек.

Руководит РМИ финн, который в январе прошлого года получил от главы московских "Ночных волков" Александра Залдостанова пояс с названием мотобанды. Такой же пояс получил еще минимум один гражданин Финляндии, сообщает газета Iltalehti.

"Ночные ангелы Путина" в последнее время активно распространяются в сторону запада. В Словакии был открыт европейский штаб "Ночных волков", сообщает ВВС.

Байкеры попали под санкции США за участие в украинском конфликте. Финансовый департамент США указывает, что участники мотоклуба участвовали в преступлениях против властей Украины. Они обвиняются в таких деяниях как похищение украинских солдат и вербовка людей для участия в войне в Восточной Украине.

Созданный в 80-е года клуб широкую известность получил в 2011 году, когда ехал в одной мотоколонне с президентом России Владимиром Путиным.