В субботу по всему миру, в том числе и в Латвии, пройдет Час Земли

В Риге в рамках мероприятия будет отключена декоративная подсветка памятника Свободы и Вантового моста, а также фасадов здания Ратуши и Дома Черноголовых.

Традиция Часа Земли зародилась в марте 2007 года в Австралии, где жители Сиднея выключили на один час свет в офисах и квартирах. В 2008 году в акции участвовало уже около 50 млн. жителей более 370 городов 35 стран мира. В 2009 году к "Часу Земли" присоединились сотни миллионов людей из 3900 городов 88 стран.