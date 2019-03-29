За неполную неделю Жданок собрала свыше 17 000 подписей в защиту памятника Победы

Один из этих памятников - памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы.

Сейчас в публичном пространстве все громче звучат призывы снести памятники борцам против нацизма, способствующие расколу общества и угрожающие единству Европы, отмечает Жданок.

"Латвия должна быть едина с остальной Европой и законом гарантировать сохранение памятников борцам с нацизмом", - подчеркивает автор инициативы.

Жданок призывает Сейм разработать закон о защите памятников и мемориальных сооружений и включить в него раздел о сохранении памятников борцам с нацизмом.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Сбор подписей был начат в 2017 году Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.

"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется Кремлем", - указывает автор инициативы.

Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице - это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства.

Он напомнил, что ранее аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных объектов и мест массовых захоронений.