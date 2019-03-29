В Риге выступит группа Shortparis

Критики описывают музыку Shortparis как набор различным необычных жанров.

Но они согласны в одном - звучание Shortparis является экспериментом, в ходе которого совмещаются кажущиеся несовместимыми мелодики, образы, языки: элементы танцевальной, первобытной, экспериментальной музыки, иногда напоминающей церковные напевы.

Выступления Shortparis не являются концертами в привычном смысле этого слова. Ведь, что такое концерт?! Совместное исполнение любимых публикой песен, где обычно музыканты и зрители делят между собой функции исполнитель/слушатель.

Концерты Shortparis скорее являются ситуацией, некоторой суммой факторов: пространства, музыки, визуального образа, поведении и взаимодействии самих музыкантов и аудитории.

Например, в 2014 году коллектив сыграл в одном из небольших продуктовых магазинов в центре Санкт-Петербурга, из тех, где продаются самые необходимые продовольственные товары, алкогольные напитки и сигареты. Музыканты расположились на прилавках между бутылками с вином, сырами и прочей снедью, а публика живой очередью-змейкой в тесноте циркулировала между полками с лапшой быстрого приготовления и холодильниками с пивом и пельменями. Несмотря на очевидность месседжа - протеста против превращения искусства в товар - на организацию подобных мероприятий решаются немногие исполнители.

В журнальных рецензиях на их выступления регулярно мелькает слово перформанс, но мы предоставим пришедшим 16 мая в клуб OneOne самим решать, как назвать совместно пережитое с Shortparis действо.

Еще недавно Shortparis были известны ограниченному кругу меломанов. И до сих пор, наверное, они могут быть условно причислены к музыкальному андеграунду, несмотря на то, что группа засветилась на популярном телевизионном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Российского телевидения и фильме Кирилла Серебренникова "Лето", для которого записала кавер-версию на песню Дэвида Боуи All the Young Dudes.

Для рижан концерт Shortparis можно назвать долгожданным, несмотря на то, что группа два раза играла в Риге.

Оба раза концерты прошли при малой рекламе, однако, посетившие их люди признавались, что Shortparis произвели на них "одни из самых сильных концертных впечатлений”, в те два вечера они "пережили нечто важное и неповторимое".

Своим поведением на и вне сцены группа Shortparis создает оригинальную эстетику, что позволяет выделить их из череды музыкантов, слушательские ожидания от которых исчерпываются надеждами на новый хит.

Авангардизм, провокация и экспериментальность - только три качества эстетики Shortparis и список можно дополнять.