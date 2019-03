Загитова выступала на чемпионате России со страшным ожогом. Жуткое фото попало в сеть

Все мы помним комментарии Даниила Марковича на показательных выступлениях Чемпионата России в Саранске про ожог Алины. В карусели фото самого ожога. Сложно представить, как давались ей тренировки и соревнования. Комментарии тут излишни. С каким же ДОСТОИНСТВОМ она это все пережила! Наш герой! ❤ Спасибо! Береги себя, пожалуйста! P.S. Когда мы получили эти фотографии, первое что мы сделали, узнали у самой Алины - правда ли это. Она подтвердила. Разрешение на публикацию получено. . . . . We all remember the words of Daniil Markovich during the Exhibition Gala of the Russian Figure Skating Championships in Saransk about Alina's burn. This carousel post contains the photo of that burn. It's hard to imagine how difficult it was for her to train and compete. No comment is needed. She went through it with DIGNITY! Our hero! ❤ Thank you! And, please, take care of yourself! P.S. When we received those photos the first thing we did was a question to Alina: "Is it truth?" She confirmed it. The publication is authorized.

