Пт, 29.03.2019
Политики используют такую форму, как "был огромный спрос на кредиты". Важный смысловой нюанс состоит в том, чтобы сказать "было огромное кредитное предложение". Это указывает на то, что банки были заинтересованы в том, чтобы люди брали кредиты. Андрис Шуваев, антрополог

Таксист, несущийся по встречке на Вантовом мосту озадачил пользователей: Это как?
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Вантовый мост

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг 28 марта вечером некий очевидец заметил странную картину: по Вантовому мосту по направлению в центр города ехал себе некий таксист. Все бы ничего, но передвигался он по встречной полосе.

"Не понятно, как такое быть может!", - прокомментировал автор видео.

Конечно, видеокадры не могли остаться незамеченными и повеселили многих. 

"А таксистам необязательно надо знать правила"

"Наверное, только вчера из Англии", - прокомментировали люди.

В свою очередь водители рассказали, что из-за дорожных работ были выставлены новые направления движения, препятствие надо объезжать с левой стороны и возможно, кого-то могут ввести в заблуждение.

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