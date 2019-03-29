Таксист, несущийся по встречке на Вантовом мосту озадачил пользователей: Это как?
В четверг 28 марта вечером некий очевидец заметил странную картину: по Вантовому мосту по направлению в центр города ехал себе некий таксист. Все бы ничего, но передвигался он по встречной полосе.
"Не понятно, как такое быть может!", - прокомментировал автор видео.
Конечно, видеокадры не могли остаться незамеченными и повеселили многих.
"А таксистам необязательно надо знать правила"
"Наверное, только вчера из Англии", - прокомментировали люди.
В свою очередь водители рассказали, что из-за дорожных работ были выставлены новые направления движения, препятствие надо объезжать с левой стороны и возможно, кого-то могут ввести в заблуждение.