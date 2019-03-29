RS: Нынешний финансовый поток позволяет дождаться получения задержанной дотации

Эти 2,2 млн евро дотации для перевозки лиц с инвалидностью не отобраны, а задержаны, отметил он. Закис считает, что предприятие сможет получить дотацию примерно через месяц, так как ни Автотранспортная дирекция, ни работники RS пока не констатировали, чтобы выделенные на эти цели деньги были использованы незаконно для покрытия других расходов, пояснил он.

Как сообщалось, Совет по общественному транспорту в пятницу решил задержать авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро на перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале 2019 года.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш на заседании призвал Совет по общественному транспорту на месяц задержать эту дотацию, чтобы убедиться в ее целевом использовании.