RS: Нынешний финансовый поток позволяет дождаться получения задержанной дотации

Нынешний финансовый поток муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) позволяет дождаться получения дотации в размере 2,2 млн евро, поэтому ее задержание на перевозках пассажиров и финансовом положении предприятия пока не скажутся, сообщил агентству LETA пресс-секретарь RS Виктор Закис.
Эти 2,2 млн евро дотации для перевозки лиц с инвалидностью не отобраны, а задержаны, отметил он. Закис считает, что предприятие сможет получить дотацию примерно через месяц, так как ни Автотранспортная дирекция, ни работники RS пока не констатировали, чтобы выделенные на эти цели деньги были использованы незаконно для покрытия других расходов, пояснил он.
Как сообщалось, Совет по общественному транспорту в пятницу решил задержать авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро на перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале 2019 года.
Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш на заседании призвал Совет по общественному транспорту на месяц задержать эту дотацию, чтобы убедиться в ее целевом использовании.
Раньше уже бывали случаи, когда задерживались дотации какому-то перевозчику или городу, отметил он. "Такая практика продолжится, если у нас возникнут подозрения. Это не является сознательными действиями против Риги. Это наша обязанность - убедиться, что средства идут на правильные цели", - пояснил он.