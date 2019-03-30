Женщины по знаку Зодиака, которые бросают семью

Козероги

Кажется, что таких властных и рациональных женщин не можно упрекнуть в непостоянстве. Но они умеют быть непостоянными, и если поддаются искушению, то их можно увести из семьи. А как же с постоянством как одним из главных качеств этого знака? Не умея в этом плане принимать четкие решения, Козероги начинают метаться между своей семьей и главным искушением. И часто в итоге выбирают второе. Все дело в том, что

даже с самым лучшим партнером им иногда бывает скучно, поэтому они требуют перемен. А если Козерогу не дать возможность самореализоваться, он способен прервать самый крепкий брак.

И единственное, что может остановить от необдуманного шага, - это дети.

Тельцы

За представительницами этого знака надежно закреплен статус семейности и верности. Но не все так безоблачно. Тельцы вполне способны на интрижки и мелкие грешки на стороне. И все из-за их меркантильности. Поэтому пока партнер будет устраивать эту женщину в материальном плане, она будет верной и надежной супругой.

Если же вдруг удача покинет ее благоверного и он разорится - она этого не потерпит и уйдет из семьи. Единственное, что может выбить почву у нее из-под ног, так это безденежье.

И не факт, что заранее будет заготовлен состоятельный запасной аэродром, к которому она после расставания с мужем устремится.

Рыбы

Рыбам не свойственно быть в образе идеальной жены. Даже если они залягут на самое дно, не факт, что скоро оттуда выберутся и отправятся навстречу лучшей жизни. Им не всегда интересна семейная жизнь, ведь за ее пределами существует нечто более возвышенное.

В своем фантазийном мире Рыбы придумывает собственный сюжет, в котором им легко и комфортно. И когда в семейных отношениях одолевает скука - погружаются в придуманный мир.

И если все эти обязанности представительнице данного знака Зодиака надоедают, она отправляется в новое плавание. Иногда Рыбы практикуют жизнь на двойной сплошной полосе, но со временем их обман раскрывается, и тогда их тихо выдворяют из семейного гнезда.

Весы

В их жизни картинки происходящих событий проносятся со скоростью звука. Естественно, Весы умеют быть членом семьи, но это желание у них задерживается ненадолго.

И если им становится скучно в семейной идиллии, то они отправляются на поиск интересного приключения. Женщины этого знака не терпят обязательств, которыми их связывают.