Женщины по знаку Зодиака, которые бросают семью
Непостоянство - одна из черт характера человека, которая проявляется под влиянием воспитания, условий жизни и культуры развития, а еще - зависит от звезд. В зодиакальном круге, по мнению астрологов, существуют шесть знаков, которые способны бросить свою семью ради другого блага. И речь о женщинах. Кто же они - эти ветреницы?
Козероги
Кажется, что таких властных и рациональных женщин не можно упрекнуть в непостоянстве. Но они умеют быть непостоянными, и если поддаются искушению, то их можно увести из семьи. А как же с постоянством как одним из главных качеств этого знака? Не умея в этом плане принимать четкие решения, Козероги начинают метаться между своей семьей и главным искушением. И часто в итоге выбирают второе. Все дело в том, что
даже с самым лучшим партнером им иногда бывает скучно, поэтому они требуют перемен. А если Козерогу не дать возможность самореализоваться, он способен прервать самый крепкий брак.
И единственное, что может остановить от необдуманного шага, - это дети.
Тельцы
За представительницами этого знака надежно закреплен статус семейности и верности. Но не все так безоблачно. Тельцы вполне способны на интрижки и мелкие грешки на стороне. И все из-за их меркантильности. Поэтому пока партнер будет устраивать эту женщину в материальном плане, она будет верной и надежной супругой.
Если же вдруг удача покинет ее благоверного и он разорится - она этого не потерпит и уйдет из семьи. Единственное, что может выбить почву у нее из-под ног, так это безденежье.
И не факт, что заранее будет заготовлен состоятельный запасной аэродром, к которому она после расставания с мужем устремится.
Рыбы
Рыбам не свойственно быть в образе идеальной жены. Даже если они залягут на самое дно, не факт, что скоро оттуда выберутся и отправятся навстречу лучшей жизни. Им не всегда интересна семейная жизнь, ведь за ее пределами существует нечто более возвышенное.
В своем фантазийном мире Рыбы придумывает собственный сюжет, в котором им легко и комфортно. И когда в семейных отношениях одолевает скука - погружаются в придуманный мир.
И если все эти обязанности представительнице данного знака Зодиака надоедают, она отправляется в новое плавание. Иногда Рыбы практикуют жизнь на двойной сплошной полосе, но со временем их обман раскрывается, и тогда их тихо выдворяют из семейного гнезда.
Весы
В их жизни картинки происходящих событий проносятся со скоростью звука. Естественно, Весы умеют быть членом семьи, но это желание у них задерживается ненадолго.
И если им становится скучно в семейной идиллии, то они отправляются на поиск интересного приключения. Женщины этого знака не терпят обязательств, которыми их связывают.
Очень часто случается, что брак, случившийся по любви, становится в тягость, и Весы хотят как можно быстрее избавиться от этой непосильной ноши. А когда семья становится тюремной камерой или замкнутым пространством, они стараются вырваться на свободу. И, как правило, находят для себя новое увлечение, но уже за пределами своей семьи.
Скорпионы
Представительниц этого знака Зодиака звезды наделили привязанностью к своему мужчине, а их темперамент так и располагает к тому, чтобы быть верной и преданной женой. Кажется, им совершенно не место в этом рейтинге. Если отношения построены на идеальных условиях - тогда да. Дело в том, что завышенные требования Скорпионов к своим партнерам иногда переходят все границы.
И если им повезет встретить того, кто "соответствует во всем на все сто", то они будут верными спутницами. А вот чего Скорпионы никогда не простят, так это измены.
Тогда они первыми способны уйти с семьи. При этом желание создать новую семью или завести любовные отношения у них возникнет нескоро. Они еще долго будут переживать горечь утраты от прежних семейных уз.
Близнецы
Для них постоянство ничего не значит, как и то, что они должны быть верными своей семье. Когда Близнецы в стенах дома встречаются с провокацией, они ничего лучше не придумывают, как бросить все и отправиться во все тяжкие. Вступая в законный брак, Близнецы тешат себя тем, что этот шаг они делают раз в жизни. Но побывав замужем, понимают, что это не то приключение, о котором они мечтали задолго до свадьбы. И если женщина-Близнецы надумает покинуть семью, то
ни дети, ни чувство долга, ни обязанности перед родителями не смогут ее удержать. Она бросится в объятия интересной жизни и поддастся новым искушениям.
И все это благодаря ее двойственному отношению к жизни. Когда же представительница этого знака пресытится новым счастьем, она опять постучится в те двери, из которых упорхнула в новую жизнь. Но вот примут ли ее снова - вопрос спорный.