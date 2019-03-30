4-й день RFW: теплый дебют, винно-сигарный салон, птицы, Amoralle и поэзия Дикинсон

Ameri

На создание этой капсульной коллекции трикотажа дебютанта RFW вдохновили красивейшие и нетронутые латвийские леса.

Вязаные платья, свитера, юбки и брюки, созданные брендом, выполнены из кашемира высочайшего качества от итальянского Модного дома Loro Piana.

Он нежно прилегает к телу, сохраняет тепло, обеспечивает комфорт и выглядит всегда элегантно.

Natalija Jansone

Новая коллекция Natalija Jansone - некий виннно-сигарный салон с характерным для него смешением искусства, хорошего настроения и насыщенного букета ароматов.

Эта одежда - как хайку на языке моды: элегантная, продуманная до малейших деталей и сшитая с точностью, равноценной той, с которой шлифуют драгоценные камни.

При создании своих коллекций дизайнер использует исключительно натуральные материалы.

Bergs Privé

Для этого бренда характерна скандинавская сдержанность наряду с яркой цветовой палитрой и смелыми фактурами.

Создавая свои коллекции, дизайнер Илзе Приеде-Клявиня всегда думает о том, что современный человек проявляется не только в том, что он носит, но и в том, как он думает.

Источником вдохновения при создании коллекции "Другие птицы" послужила работа художницы Илзе Смилдзини "Влияние". Металлическая птица, изображенная на полотне, отразилась в женственных образах моделей грядущего сезона, созданных из шерсти альпаки, хлопка, шелка и бархата.

Amoralle

В рамках 30-й Рижской недели моды Amoralle впервые представил линию одежды, включающую наряды как для повседневной жизни, так и для особо торжественных случаев.

Своей новой коллекцией дизайнеры бренда побуждают женщин поверить в мечту, прислушаться к зову сердца и окунуться в незабываемую сказку, в которой возможны любые чудеса.

В волшебных новинках Amoralle преобладают утонченное французское кружево, шелк сочного цвета пионов и тюль.

NARCISS by Alise Trautmane

Дизайнер и основательница бренда NARCISS Алисе Траутмане чуть более двух лет назад основала платформу для дизайнеров Dreams On Air в Нью-Йорке, где сейчас представлены более 80 брендов, в числе которых такие всемирно известные, как MSGM, Richard Quinn, GCDS, Litkovskaya, Walk of Shame и, конечно, NARCISS. А скоро Dreams On Air откроет свои двери в престижном районе центрального Лондона - Мейнфэр, наряду с брендами Kenzo, Burberry, Ellie Saab и другими.

Коллекцию нового сезона Алисе описала строками поэтессы Эмили Дикинсон: With thee, in the Desert - With thee in the thirst - With thee in the Tamarind wood - Leopard breathes - at last!