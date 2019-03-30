Стиль гостей 4-го дня RFW: от модного шика до трусиков напоказ и непонятно чего
Как уже сообщал Русский TVNET, вчера, 29 марта, на Рижской неделе моды свои новые коллекции представили пять латвийских брендов - дебютант Ameri, а также всем известные Natālija Jansone, Bergs Privé, Amoralle и NARCISS by Alise Trautmane. А кто пришел посмотреть эти дефиле?
Всем известно, что публика на модных тусовках собирается не только для того, чтобы оценить новинки с подиума, но и - на других посмотреть и, конечно, себя показать. Смотрите, как им это удается!