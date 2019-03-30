Сб, 30.03.2019
Буду играть до тех пор, пока смогу приносить пользу команде. С тех пор, как я вернулся на лёд, я не пропустил ни одной игры и тренировки.
Лаурис Дарзиньш, хоккеист
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Стиль гостей 4-го дня RFW: от модного шика до трусиков напоказ и непонятно чего
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RFW 4.diena: Viesu stils

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как уже сообщал Русский TVNET, вчера, 29 марта, на Рижской неделе моды свои новые коллекции представили пять латвийских брендов - дебютант Ameri, а также всем известные Natālija Jansone, Bergs Privé, Amoralle и NARCISS by Alise Trautmane. А кто пришел посмотреть эти дефиле?

Всем известно, что публика на модных тусовках собирается не только для того, чтобы оценить новинки с подиума, но и - на других посмотреть и, конечно, себя показать. Смотрите, как им это удается!

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