Сб, 30.03.2019
Ну, нет магического решения, и мне кажется, что этот вопрос странный и такой, из категории Санта-Клауса. Если мы смогли бы найти немедленное решение, это было бы таким же невероятным событием, как изобретение вечного двигателя. министр здравоохранения Илзе Винькеле о проблеме нехватки медиков

Смотрите! "Горячие" танцы Каменских под песню на испанском языке
Украинская Шакира!

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Настя Каменских

ФОТО: скриншот видео

Украинская популярная певица Настя Каменских накануне презентовала новый клип на песню Peligroso. В нем исполнительница спела вместе с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto.

Композиция Peligroso имеет все шансы стать летним хитом 2019 года.

В ней не только зажигательный ритм, но и яркий видео ряд, который Настя украшает своими потрясающими формами в различных нарядах. В кадре певица неоднократно демонстрирует великолепную фигуру и пластику. 

Стоит отметить, что эта работа артистки - шаг к мировой известности.

До этого Каменских уже намекала, что готовится выйти на мировой рынок. 

Ранее, Каменских выложила обнаженку и показала, что интервью о сексе - не предел.

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