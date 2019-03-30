Смотрите! "Горячие" танцы Каменских под песню на испанском языке
Украинская популярная певица Настя Каменских накануне презентовала новый клип на песню Peligroso. В нем исполнительница спела вместе с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto.
Композиция Peligroso имеет все шансы стать летним хитом 2019 года.
В ней не только зажигательный ритм, но и яркий видео ряд, который Настя украшает своими потрясающими формами в различных нарядах. В кадре певица неоднократно демонстрирует великолепную фигуру и пластику.
Стоит отметить, что эта работа артистки - шаг к мировой известности.
До этого Каменских уже намекала, что готовится выйти на мировой рынок.
Ранее, Каменских выложила обнаженку и показала, что интервью о сексе - не предел.