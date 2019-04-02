Вт, 2.04.2019
По сути, мосты, дороги, трамваи и ямы - годами за эту сферу в Рижской думе отвечал никто иной, как Вадим Баранник. Русский TVNET

Седокова призналась, что любит леопардовый, но испугала стрижкой "под мальчика"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova

29 марта вышел очередной выпуск программы "Пятница с Региной", где гостей Регины Тодоренко стала певица Анна Седокова. Звезда откровенно призналась в любви к леопардовому принту, а накануне опубликовала в Instagram фотографию с ультракороткой стрижкой.

Регина спросила Седокову про ее отношение к леопардовому. Ведь артистка часто злоупотребляет этим принтом.

Исполнительница отметила, что вся ее рабочая команда ненавидит леопардовый, но она осознала, что невероятно его любит и чувствует себя в нем комфортно. 

Хотя Седокова уверена в себе, для нее важно, что пишут люди.

"Я безусловно ранима. Мне важно, что пишут люди. У меня есть комплексы...Раньше я очень переживала", - рассказала она. 

Для певицы важно получить любовь аудитории.

"Instagram нас избавил от посредников. Раньше мне надо было обратиться к журналисту. Дать интервью Потом, его редактировали и, возможно, оно даже бы не вышло. А сейчас, я на 5 минут могу уничтожить человека, или на 5 минут сделать его знаменитым", - объяснила Анна. 

1 апреля красавица разместила в Instagram снимок со стрижкой "под мальчика", чем вызвала недоумение у своих фалловеров. 

"Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой", - написала она. 

Но подписчики быстро вспомнили, что на календаре "1 апреля". 

"С первым апреля", "Кто-нибудь поверил?", "С 1 апреля! Фотографии такая классная", - поддержали шутку певицы преданные поклонники. 

Ранее Максим Галкин восхитил поклонниц подкаченной фигурой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ