Седокова призналась, что любит леопардовый, но испугала стрижкой "под мальчика"

Регина спросила Седокову про ее отношение к леопардовому. Ведь артистка часто злоупотребляет этим принтом.

Исполнительница отметила, что вся ее рабочая команда ненавидит леопардовый, но она осознала, что невероятно его любит и чувствует себя в нем комфортно.

Хотя Седокова уверена в себе, для нее важно, что пишут люди.

"Я безусловно ранима. Мне важно, что пишут люди. У меня есть комплексы...Раньше я очень переживала", - рассказала она.

Для певицы важно получить любовь аудитории.

"Instagram нас избавил от посредников. Раньше мне надо было обратиться к журналисту. Дать интервью Потом, его редактировали и, возможно, оно даже бы не вышло. А сейчас, я на 5 минут могу уничтожить человека, или на 5 минут сделать его знаменитым", - объяснила Анна.

1 апреля красавица разместила в Instagram снимок со стрижкой "под мальчика", чем вызвала недоумение у своих фалловеров.

"Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой", - написала она.

Но подписчики быстро вспомнили, что на календаре "1 апреля".

"С первым апреля", "Кто-нибудь поверил?", "С 1 апреля! Фотографии такая классная", - поддержали шутку певицы преданные поклонники.