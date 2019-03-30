"Накачивали" и насиловали детей перед камерами. В Финляндии разоблачили сеть педофилов

"В самом легком случае совершенные в Финляндии преступления означали показ взрослой порнографии детям. В самом тяжелом - ребенка накачивали наркотиками и насиловали на протяжении десяти часов".
Именно так на пресс-конференции Центральной криминальной полиции в финской Вантаа ведущий следователь Санна Спрингаре охарактеризовала тяжелейшие преступления, связанные с педофилией и детской порнографией, которые пятеро финнов совершали на протяжении 14 лет, пишет Rus.Postimees.
Однако деятельность преступной сети распространилась далеко за пределы Финляндии: сохранены материалы и прямые эфиры, которыми финны делились с жителями по меньшей мере 17 стран.
"В основном это европейские страны рядом с нами или западные страны", - сказала Спрингаре, передает Rus.Postimees.
В ходе расследования не потребовали выдачи граждан ни одной другой страны, передает новостной портал MTV.
Расследование началось в 2017 году после информации, поступившей из-за границы. Установлен целый ряд преступлений: сексуальная эксплуатация детей, изнасилование, распространение непристойных фотографий с детьми, приобретение таких фотографий в большом количестве и их просмотр и, кроме того, наркопреступления.
Во многих случаях, по оценке полиции, имели место отягчающие обстоятельства.
Точный характер совершенных преступлений полиция не обнародует, но известно, что в некоторых случаях детей накачивали амфетамином перед их эксплуатацией или удерживали их, чтобы принудить к поступкам сексуального содержания.
Сейчас полиция прекратила производство и передала дело прокуратуре для предъявления обвинения. Всего обвинение могут предъявить по 22 пунктам.
Зафиксировано 70 преступных эпизодов, но некоторые из них к настоящему моменту устарели.
Жертвы не искали помощи
Согласно подозрениям, жертвами педофилов стали шесть мальчиков, возраст которых во время их использования был от шести до 15 лет.
По данным полиции, некоторые жертвы знали друг друга. Преступления совершались с 2004 по 2018 год, передает Yle. Ни одна из жертв не обращалась к властям, пока полиция сама их не разыскала.
Чтобы защитить жертв, полиция не разглашает, где именно были совершены преступления, особенно, учитывая тот факт, что часть преступлений была совершена в очень маленьких населенных пунктах.
Однако окружной прокурор Яана Нюрхинен все же уточнила, что некоторые преступления были совершены в регионе Южная Похьянмаа.
По словам проводившей расследование Санны Спрингаре,
родители, не предчувствуя ничего дурного, спокойно оставляли своих детей в обществе подозреваемых, которых они знали.
"Подозреваемых считали в высшей степени заслуживающими доверия. Родители оставляли своих детей с людьми, которые, как выяснилось, оказались подозреваемыми в преступлениях", - отметила следователь.
По данным Yle, главный подозреваемый по этому делу ранее работал с детьми в одном из лютеранских приходов в регионе Южная Похъянмаа.
По информации Yle, он также входил в состав приходского совета. Мужчину подозревают в том числе в тяжком изнасиловании ребенка.
Пятеро подозреваемых жили в разных регионах Финляндии. Четверым из них за 50, один немного моложе. Единственное, что связывает эту пятерку, - преступления на почве педофилии, не все из них даже были знакомы между собой. Связующим звеном между ними был мужчина, которого считают лидером преступной сети: он контролировал большую часть деятельности и действовал как в Финляндии, так и за рубежом.
Двое из оставшихся четырех, по данным Центральной криминальной полиции, связаны с совершением преступлений, один - с их инициированием, а еще один - с доставкой детского порно в Финляндию, передает Iltalehti.
По утверждению Спрингаре, глава группировки занимал высокое положение в обществе, и другие хорошо устроились в жизни и имеют работу.
"Подозреваемые интегрированы в общество, они ничем не отличаются от нас. Это внешне нормальные люди", - отметила она.
Вчера в беседе с Helsingin Sanomat Спрингаре подчеркнула, что
подозреваемые - не иммигранты: все они финны по рождению.
Во время следствия четверо подозреваемых какое-то время провели за решеткой, но сейчас они снова на свободе. В полиции отметили, что это связано с ходом расследования и с его длительностью. Предполагаемый лидер группировки провел под арестом около года.
Одного из пятерки в прошлом году приговорили к четырем годам за наркопреступления, но его роль в связи с текущим расследованием точно неизвестна. Предположительно, он распространял детскую порнографию.
На записях - ужасающее насилие
В связи с произошедшим конфисковано рекордное количество улик. На руках у полиции 138 электронных устройств, только от лидера группировки были получены незаконные видеозаписи общей длительностью 400 часов.
Всего власти изъяли у преступников 96 терабайтов фото и видео, часть из которых произведена в Финляндии, а часть ввезена в страну.
"Отличительные особенности - насилие и причинение боли детям, это центральный пункт всего дела.
Несмотря на то, что мы расследуем преступления на сексуальной почве, вопрос именно в насилии, в его жажде и получении с его помощью сексуального удовлетворения", - описала записи Спрингаре.
Первое преступление, по данным полиции, совершил лидер группировки в 2004 году. Это была сексуальная эксплуатация ребенка и ее видеосъемка. С самого начала с делом был связан еще один подозреваемый. Остальные трое присоединились к сети лишь недавно.
С каждым годом преступления становились все более жестокими. Самые чудовищные преступления, по данным Helsingin Sanomat, были совершены в последние годы.
Материал, который направляли в международную сеть детского порно, содержал жестокие сцены насилия. В том числе, из-за границы в Финлядию привезли видео, на котором жертву убивают. Полиция подтвердила, что это видео аутентично.
Кроме того, на части фото и видео изображалось поклонение сатане, различные фетиши, восхвалялся нацизм.
Для получения доступа к материалам международной сети педофилов от человека требовалось самому создать и поделиться детским порно.
Дальнейшим производством по этому делу займется прокуратура Похьянмаа и Ляэне-Уусимаа. Позже часть дела будет рассмотрена и в прокуратуре Хельсинки. Судебный процесс, предположительно, начнется осенью.