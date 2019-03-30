"Накачивали" и насиловали детей перед камерами. В Финляндии разоблачили сеть педофилов

Двое из оставшихся четырех, по данным Центральной криминальной полиции, связаны с совершением преступлений, один - с их инициированием, а еще один - с доставкой детского порно в Финляндию, передает Iltalehti.

По утверждению Спрингаре, глава группировки занимал высокое положение в обществе, и другие хорошо устроились в жизни и имеют работу.

"Подозреваемые интегрированы в общество, они ничем не отличаются от нас. Это внешне нормальные люди", - отметила она.

Вчера в беседе с Helsingin Sanomat Спрингаре подчеркнула, что

подозреваемые - не иммигранты: все они финны по рождению.

Во время следствия четверо подозреваемых какое-то время провели за решеткой, но сейчас они снова на свободе. В полиции отметили, что это связано с ходом расследования и с его длительностью. Предполагаемый лидер группировки провел под арестом около года.

Одного из пятерки в прошлом году приговорили к четырем годам за наркопреступления, но его роль в связи с текущим расследованием точно неизвестна. Предположительно, он распространял детскую порнографию.

На записях - ужасающее насилие

В связи с произошедшим конфисковано рекордное количество улик. На руках у полиции 138 электронных устройств, только от лидера группировки были получены незаконные видеозаписи общей длительностью 400 часов.

Всего власти изъяли у преступников 96 терабайтов фото и видео, часть из которых произведена в Финляндии, а часть ввезена в страну.

"Отличительные особенности - насилие и причинение боли детям, это центральный пункт всего дела.

Несмотря на то, что мы расследуем преступления на сексуальной почве, вопрос именно в насилии, в его жажде и получении с его помощью сексуального удовлетворения", - описала записи Спрингаре.

Первое преступление, по данным полиции, совершил лидер группировки в 2004 году. Это была сексуальная эксплуатация ребенка и ее видеосъемка. С самого начала с делом был связан еще один подозреваемый. Остальные трое присоединились к сети лишь недавно.

С каждым годом преступления становились все более жестокими. Самые чудовищные преступления, по данным Helsingin Sanomat, были совершены в последние годы.

Материал, который направляли в международную сеть детского порно, содержал жестокие сцены насилия. В том числе, из-за границы в Финлядию привезли видео, на котором жертву убивают. Полиция подтвердила, что это видео аутентично.

Кроме того, на части фото и видео изображалось поклонение сатане, различные фетиши, восхвалялся нацизм.

Для получения доступа к материалам международной сети педофилов от человека требовалось самому создать и поделиться детским порно.