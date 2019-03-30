Ребенку было от четырех до шести лет. Известного бейсболиста обвинили в педофилии

В январе этого года 52-летний американец был арестован, а позднее отпущен под залог в 25 тысяч долларов.

Он обвиняется в трёх случаях сексуального насилия над мальчиком в период с 2004 по 2006 год. На тот момент ребёнку было от четырех до шести лет.