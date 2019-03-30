Ребенку было от четырех до шести лет. Известного бейсболиста обвинили в педофилии

Комиссия присяжных американского штата Техас обвинила бывшего бейсболиста Джона Веттеленда в трёх случая сексуального насилия над ребёнком, пишет Sports Illustrated.
В январе этого года 52-летний американец был арестован, а позднее отпущен под залог в 25 тысяч долларов.
Он обвиняется в трёх случаях сексуального насилия над мальчиком в период с 2004 по 2006 год. На тот момент ребёнку было от четырех до шести лет.
Джон Веттеленд - чемпион и самый ценный игрок Мировой серии-1996, рекордсмен по сейвам в Главной лиге бейсбола (MLB) того же года, трехкратный участник Матча всех звёзд и член зала славы "Техас Рейнджерс". В 2000 году он завершил профессиональную карьеру, пишет Спорт Экспресс.