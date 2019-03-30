Сб, 30.03.2019
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Ребенку было от четырех до шести лет. Известного бейсболиста обвинили в педофилии

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Комиссия присяжных американского штата Техас обвинила бывшего бейсболиста Джона Веттеленда в трёх случая сексуального насилия над ребёнком, пишет Sports Illustrated.

В январе этого года 52-летний американец был арестован, а позднее отпущен под залог в 25 тысяч долларов.

Он обвиняется в трёх случаях сексуального насилия над мальчиком в период с 2004 по 2006 год. На тот момент ребёнку было от четырех до шести лет.

Джон Веттеленд - чемпион и самый ценный игрок Мировой серии-1996, рекордсмен по сейвам в Главной лиге бейсбола (MLB) того же года, трехкратный участник Матча всех звёзд и член зала славы "Техас Рейнджерс". В 2000 году он завершил профессиональную карьеру, пишет Спорт Экспресс. 

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