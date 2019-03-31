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Наргиз показала архивное фото с длинными волосами

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Наргиз Закирова

ФОТО: Кадр из видео

Популярная российская певица Наргиз Закирова имеет очень агрессивный и неформальный имидж, который ее выделяет среди коллег по шоу-бизнесу. Внешний вид артистки стал ее визитной карточкой. Для зрителей уже привычно видеть исполнительницу с бритой головой и многочисленными татуировками. Накануне звезда разместила на своей Instagram-странице фотографию, которая сделана 11 лет назад.

Архивный снимок Наргиз поделилась архивной фотографией, сделан в Нью-Йорке.

Тогда у певицы еще были длинные волосы. 

Но многочисленные татуировки артистки видны даже на этом фото. 

Напомним, Наргиз Закирова работает с продюсером Максимом Фадеевым. 

Ранее певица Глюк`ozа откровенно рассказала о начале карьеры, музыке и Максиме Фадееве.

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