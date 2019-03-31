Наргиз показала архивное фото с длинными волосами

Популярная российская певица Наргиз Закирова имеет очень агрессивный и неформальный имидж, который ее выделяет среди коллег по шоу-бизнесу. Внешний вид артистки стал ее визитной карточкой. Для зрителей уже привычно видеть исполнительницу с бритой головой и многочисленными татуировками. Накануне звезда разместила на своей Instagram-странице фотографию, которая сделана 11 лет назад.